Opinión. Los palestinos nunca se preocuparon por Shireen Abu Akleh

Itongadol.- Artículo publicado por Hananya Naftali en The Jerusalem Post.

No es ningún secreto que estoy en total desacuerdo con la forma en que la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, retrató el conflicto palestino-israelí. Después de todo, Al Jazeera está totalmente financiada y es propiedad del Estado de Qatar, el mismo país que proporciona millones de dólares a Hamás anualmente.

Shireen Abu Akleh murió trágicamente el 11 de mayo mientras informaba sobre un enfrentamiento armado entre terroristas palestinos y tropas israelíes en Jenín, Samaria.

Los vídeos del lugar de los hechos mostraban a los terroristas palestinos abriendo fuego desde barrios civiles y tejados civiles contra las fuerzas israelíes. Cualquier medio de comunicación respetado se preguntaría inmediatamente por qué disparaban desde calles civiles, entre viviendas. Asimismo, al menos plantearían la posibilidad de que tal vez Abu Akleh fuera asesinada por esos terroristas. Pero como Israel está involucrado, esas preguntas no se aplican.

Antes de que se llevara a cabo una investigación, la ONU, junto con la BBC, la CNN, Al Jazeera y otros medios de comunicación dominantes, culparon a Israel de su muerte y pidieron una investigación. Normalmente, primero se investiga y sólo después se atribuye la culpa tras considerar todos los hechos. Sin embargo, esto no suele ser así cuando se trata de Israel, si es que lo es. De hecho, casi siempre es lo contrario.

Durante dos meses, la Autoridad Palestina se negó a entregar a los investigadores la bala que mató a la periodista. Esto plantea la pregunta -si los palestinos no tienen nada que ocultar, y si está claro que fue asesinada por Israel- ¿por qué se negaron a entregar la bala a un tercero, y sólo cedieron tras recibir una importante presión estadounidense? Porque cuanto más tiempo dejasen que el misterio de la muerte de Abu Akleh se mantuviese, más tiempo podrían explotar la tragedia.

La bala no fue el único factor utilizado por los palestinos con fines propagandísticos, sino que también lo fue el funeral de Abu Akleh.

Es posible que hayas visto los horribles vídeos y fotos de la policía israelí golpeando aparentemente a los palestinos de aspecto inocente que llevaban el ataúd de Abu Akleh.

Pero aquí está la verdad oculta que probablemente nunca oíste antes.

La policía israelí y la familia de Abu Akleh estuvieron en estrecho contacto antes del funeral para organizar una ceremonia adecuada con la protección de la policía israelí. Esta protección no era de posibles manifestantes israelíes, sino de radicales palestinos que más tarde intentarían robar el cuerpo y utilizarlo para la guerra política contra Israel.

Según la policía israelí, el día del funeral, un miembro de la familia de Shireen llamó para quejarse de que una muchedumbre palestina había secuestrado su cuerpo en el Hospital Francés de San Luis, en Jerusalem, sin ningún permiso de la familia. Estos extremistas se llevaron el cuerpo de la periodista fallecida, faltaron a la voluntad de la familia y celebraron un falso cortejo fúnebre porque sabían que la policía israelí intentaría detener esta burla no autorizada. Así tendrían grandes vídeos y fotos de las supuestas «brutales fuerzas israelíes» que podrían publicar en las redes sociales para seguir empañando la imagen de Israel.

Por desgracia, lo consiguieron. Los medios de comunicación nunca informaron de la verdad sobre los vídeos. Se culpó a Israel y los palestinos celebraron otra victoria propagandística, a costa de faltar al respeto a Shireen Abu Akleh y a su familia. Estos palestinos nunca se preocuparon por Shireen Abu Akleh, ni lo hacen ahora. No derramarán ni una lágrima junto a la familia de Shireen que está de luto. Están más interesados en derramar sangre porque odian a Israel más de lo que aman a su propio pueblo.

La ex primera ministra israelí Golda Meir dijo una vez: «Sólo tendremos paz con los árabes cuando amen a sus hijos más de lo que nos odian». Pero en realidad, Israel se preocupa más por los palestinos que sus propios líderes y radicales. Israel atiende a los palestinos en nuestros hospitales y les da el mejor tratamiento médico por parte de médicos judíos y árabes israelíes. Cuando visité el Hospital Hadassah en Jerusalem, vi a niños de Gaza sonriendo después de recibir tratamiento médico en Israel. El mundo no conoce la verdad sobre Israel, pero los palestinos la conocen muy bien. De lo contrario, no buscarían la ayuda de los israelíes cuando la necesitan. Conocen la verdad, pero tienen demasiado miedo de decirla por culpa de los radicales de su sociedad.

Hananya Naftali es una destacada influencer judía israelí y activista de los derechos humanos en la lucha contra el antisemitismo, el antisionismo y el movimiento BDS.

Este artículo de opinión se publicó en colaboración con una coalición de organizaciones que luchan contra el antisemitismo en todo el mundo.