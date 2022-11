María Kodama estuvo en un encuentro para recordar el vínculo entre Jorge Luis Borges e Israel

Itongadol.- Al hablar de Jorge Luis Borges es inevitable la referencia a María Kodama, su última pareja, quien estuvo de invitada junto a la embajada israelí en Argentina, en un importante encuentro que se realizó en la Biblioteca Nacional para presentar una muestra de la obra del gran escritor argentino y su vínculo con Israel.

En un diálogo con la Agencia de Noticias AJN, Kodama destacó que «la cultura occidental está apoyada en el cristianismo y en el judaísmo». «En realidad, yo creo que son lo mismo», aclaró.

«Yo creo que Borges era un embajador, porque él difundía todo lo que era la cultura, no solamente argentina, sino mundial, a través de las lecturas que él había hecho en su juventud», resaltó la mujer que conoció en detalle a quien fuera el gran escritor argentino.

¿Faltan Borges en el mundo, se ha perdido esa esencia?, le preguntó AJN y Kodama asintió que hay un déficit cultural. «Creo que una alternativa es este trabajo que hacen todas estas personas que estudian su obra y la difunden. Ver eso es maravilloso, una emoción enorme». agregó.

En este contexto, el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, habló sobre libros que leyó de Borges. «El libro Ficciones, lo conocí cuando ganó el galardón a la Literatura de los Premios Jerusalem», dijo el diplomático.

«Orgullosamente es uno de los pocos que ganaron este importante premio. Hay muy pocas personas en el mundo que lograron sintetizar aspectos sustanciales de la cultura judía de Israel en una obra literaria hispano-parlante como Jorge Luis Borges», resaltó Sela, quien apuntó que si bien tiene el título de embajador, el escritor argentino «hizo mucho más trabajo como embajador al acercar a Israel y a la Argentina, entre Israel y América Latina».

Por su parte, Mario Eduardo Cohen, presidente de Cidicsef, destacó frases de Borges como cuando dijo: «Uno no puede imaginarse el mundo, uno no puede imaginarse la historia sin Israel. Sin Israel, la historia sería distinta. Israel no es solo una idea necesaria para la civilización, es una idea indispensable. No podemos imaginar la cultura sin Israel».

Para Cohen, no hay dudas que el gran escritor argentino fue el latinoamericano que «mejor llevó la cultura judía en todos sus aspectos a la literatura hispanoamericana». «En ese sentido, somos agradecidos todos como latinoamericanos, como argentinos, como judíos, por el legado de Borges, que es extraordinario», completó.

Juan Sasturain, director de la Biblioteca Mariano Moreno, también habló sobre este importante encuentro y resaltó que «es un honor para la Biblioteca Nacional recibirlos aquí, con un saludable y hermoso pretexto como es la exposición Borges e Israel, diálogos».

«Estamos muy orgullosos de este trabajo realizado mancomunadamente. Solo me cabe invitarlos a recorrer la exposición en nuestro tercer piso, con la posibilidad de acceder a nuestro tesoro», subrayó.

Se van a poder ver algunos libros que eran propiedad de Borges. Algunos de esos libros están intervenidos, con anotaciones de Borges, de su madre también, se puede ver la letra bien diferenciada.

De acuerdo a lo informado por las autoridades de la Biblioteca son libros que tocan a veces tangencialmente el tema Israel y a veces de forma directa y evidente. Están los dos poemas que él publicó en una revista de los ’60. Están los textos sobre Spinoza y la Kábala, que forman parte del pensamiento más profundo borgiano y son algunas de las excusas por las cuales esta exposición tiene lugar.