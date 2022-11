Según el partido del ministro de Defensa Gantz, la campaña de Lapid es un «rotundo fracaso»

Itongadol.- El primer ministro israelí, Yair Lapid, y el ministro de Defensa, Benny Gantz, se culparon mutuamente de los resultados de las elecciones del martes, en las que su adversario político, el presidente del Likud, Benjamín Netanyahu, aparentemente ganó de forma decisiva.

Un «alto cargo» anónimo del Partido de la Unidad Nacional de Gantz emitió un comunicado en el que argumentaba que la culpa era de Lapid por no haber gestionado el bloque, ya que si el primer ministro hubiese sido capaz de evitar la división de la Lista Conjunta entre Hadash-Ta’al y Balad (partidos árabes), así como de propiciar la fusión entre el Partido Laborista y Meretz, tanto Meretz como Balad no hubieran desperdiciado sus votos. Además, en el comunicado, se definió a la campaña del primer ministro Lapid como un »rotundo fracaso».

Por otro lado, Channel 12 News citó a un «alto cargo» del partido Yesh Atid de Lapid diciendo que Gantz se peleó con Lapid por los votos en lugar de con Netanyahu, y por lo tanto no consiguió aportar los dos escaños del bloque opositor que habrían asegurado al menos un empate.

Las recriminaciones entre Lapid y Gantz comenzaron después de que el miércoles por la tarde quedara claro que Balad (un partido árabe) no iba a superar el umbral electoral, asegurando así la victoria del bloque de la derecha liderado por Netanyahu.

Con alrededor del 97% de los votos escrutados el miércoles por la noche, Meretz se quedó justo por debajo del umbral electoral y no se espera que pase.

«Con los mismos resultados podríamos haber ganado, 61-59. Lapid dirigió su campaña desde el Jardín de las Rosas [adyacente a la Knesset (Parlamento)] y el podio, y no en el campo. Mientras Gantz y el resto de los jefes de partido salían al campo y eran entrevistados, él se dedicaba a «beberse» los votos del bloque», decía el comunicado.

«Lapid no consiguió fusionar los partidos árabes ni Meretz y Laboristas (de izquierda), no se ocupó de los acuerdos de excedentes de votos y no llamó a los electores a votar por Meretz para que superara el umbral electoral. Mientras que Gantz, [su número 2, el ministro de Justicia Gideon] Sa’ar y [el ex jefe de gabinete Gadi] Eisenkot se aseguraron de fusionar, quitaron escaños al bloque de la derecha, evitaron un desperdicio de votos e intentaron hasta el último minuto resolver los acuerdos de excedentes de votos», señaló el comunicado.

También en el bloque de Lapid, altos cargos laboristas no estaban contentos con la conducta del líder del partido y ministro de Transportes, Merav Michaeli, durante la campaña.