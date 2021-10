La escuela ORT en medio de un cruce ente Aníbal Fernández y Nik

El dibujante Nik se sintió “amenazado” porque Aníbal Fernández dio a entender que conoce el colegio al que van sus hijas. El ministro luego expresó sus disculpas y aclaró que sólo quería señalar un colegio privado que recibe subvenciones del Estado.

Itongadol.- La escuela ORT quedó involucrada en medio de un cruce entre el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y el dibujante Nik por la utilización de los subsidios estatales.

“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, expresó el dibujante a través de Twitter.

En respuesta, Fernández afirmó: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Si que la conocés… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conocés?”.

De inmediato Nik contestó: “El ministro de Seguridad me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ‘velada’ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar ‘SEGURIDAD’ a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”.

Por su parte, la DAIA salió a respaldar al creador de “Gaturro”: “Resulta muy preocupante el lenguaje utilizado por el responsable máximo de la Seguridad de nuestro país, Aníbal Fernández, al dirigirse en forma amenazante hacia el humorista Nik”.

“Referir a sus hijos menores y dar cuenta de la escuela a la que asisten, resulta por lo menos intimidatorio y por fuera de los deberes de un funcionario público en el juego limpio de la democracia y del respeto a sus instituciones. La DAIA tomó contacto con el Ministro, le manifestó su preocupación y la necesidad de una disculpa. Asimismo, la entidad le expresó a Nik su solidaridad y el acompañamiento institucional”, manifestaron desde la institución judía.

Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribi a su WhatsApp y le dije:

“Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”.

Lo hablé con el Presidente de DAIA.

¿No se entiende lo del dibujito? Aquí va pic.twitter.com/DqSA7gygtj — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 12, 2021

Finalmente, el ministro de seguridad retrocedió en sus dichos y aclaró: “Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribí a su WhatsApp y le dije: ‘Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos’. Lo hablé con el Presidente de DAIA”.

En medio de la polémica, el presidente Alberto Fernández rechazó la exigencia de la oposición de forzar la renuncia del ministro de Seguridad y consideró que las disculpas fueron suficientes para dar por cerrado el tema.