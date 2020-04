Jorge Diener de Hadassah aclaró que ningún científico argentino participa en el ensayo clínico contra el coronavirus

Itongadol/Agencia AJN.- La confusión surgió luego de que el argentino-israelí Jorge Diener, director internacional y vocero del hospital, brindara una entrevista a Infobae sobre el experimento para “frenar el tsunami que causa el virus en el cuerpo del paciente”. Sin embargo, en diálogo con la Agencia AJN, Diener no dudó en aclarar que quien dirige el estudio es el director de investigación y de Medicina Nuclear de Hadassah, Prof. Eyal Mishani, de nacionalidad israelí.

Itongadol/Agencia AJN.- Esta mañana se difundió ampliamente la noticia de que un científico argentino estaba participando en el ensayo clínico de un fármaco contra el COVID-19 que se realiza en el Hospital Hadassah de Israel. Sin embargo, el corresponsal de la Agencia AJN en Jerusalem aclaró rápidamente el mal entendido de Infobae y que no hay argentinos participando en la investigación.

La confusión surgió luego de que el argentino-israelí Jorge Diener, director internacional de Hadassah, brindara una entrevista a Infobae sobre el experimento para “frenar el tsunami que causa el virus en el cuerpo del paciente”. Pero Diener aseguró que no es científico ni médico, sino que trabaja como vocero de la institución. Quien realmente dirige el estudio es el director de investigación y de Medicina Nuclear de Hadassah, Prof. (Ph.D) Eyal Mishani, de nacionalidad israelí.

“Por el entusiasmo de compartir el impacto de este nuevo experimento que se está haciendo en Hadassah, salió publicado que yo soy el científico argentino que es parte del ensayo clínico. Creo que fue un error involuntario generado por el entusiasmo de los periodistas”, aclaró Diener a la Agencia AJN.

“Yo me siento parte de cada cosa que se está haciendo en Hadassah para traer vacunas, terapias y hacer pruebas, pero yo no soy médico ni investigador. Estoy orgulloso de ser israelí y argentino y de ser parte de Hadassah, de este increíble lugar donde los científicos como Eyal Mishani, que es el director de la investigación, trabajan prácticamente sin dormir para encontrar la cura para salvar vidas hoy. Soy parte de eso, pero no como científico, médico o investigador”, destacó Diener.

“Esto es importante, porque es un proyecto colectivo, que incluye a los colaboradores de Hadassah en todo el mundo, que permiten que esta investigación se pueda hacer. Yo soy director internacional del Hospital Hadassah y tengo mucho orgullo de ser, entre otras cosas, el vocero, el que comunica, el que trasmite esta información al mundo, y lo seguiré haciendo todos los días para que el mundo esté mejor”, agregó.

“Agradezco a todos los medios periodísticos, de gráfica, radio y televisión, que difunden la información del experimento que se está haciendo en Hadassah. Estamos haciendo todo lo que se pueda para encontrar una cura a esta pandemia”, concluyó Diener.

Diener es corresponsal de la Agencia AJN desde Jerusalem y realiza un reporte diario desde Hadassah con todas las novedades sobre el coronavirus.