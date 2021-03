Israel y Brasil firman acuerdo de investigación y producción de vacunas

Itongadol.- Israel y Brasil acordaron establecer un equipo conjunto para investigar, desarrollar y producir vacunas contra el COVID-19 durante una reunión entre altos funcionarios celebrada el martes en Jerusalem.

Una delegación de funcionarios del gobierno brasileño encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Ernesto Araújo, llegó a Israel el domingo para mantener una serie de reuniones con funcionarios israelíes sobre los esfuerzos para hacer frente a la pandemia, incluyendo un spray nasal desarrollado por Israel para los pacientes que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha descrito como un tratamiento «milagroso».

El secretario del gabinete de Netanyahu, Tzachi Braverman, y el asesor económico, el profesor Avi Simhon, se reunieron con Araújo el martes para entablar el acuerdo de establecer un equipo de profesionales que promueva la colaboración en materia de vacunas.

«Estamos contentos de recibirlo aquí en Jerusalem, la capital de Israel», dijo Braverman a Araújo. «Brasil e Israel tienen excelentes relaciones, que se expresan en muchas colaboraciones, en varios campos a lo largo de los años». «Doy la bienvenida a una mayor cooperación, también en la lucha contra el coronavirus», agregó.

La delegación brasileña también incluía al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro.

El grupo fue autorizado a entrar en el país sin tener que realizar cuarentena, a pesar de la prohibición general de entrada de ciudadanos extranjeros en Israel y de la amenaza de una variante brasileña del COVID-19 que ha alarmado a los profesionales de la salud en Israel y en el extranjero. Brasil está luchando contra los peores brotes de coronavirus del mundo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, al confirmar las reuniones, dijo que la visita tendría lugar «de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud».

El hijo de Netanyahu, Yair, se reunió con Eduardo Bolsonaro, y tuiteó tras el encuentro que «fue genial volver a encontrarme en Israel con mi buen amigo».

It was great to meet again in Israel my good friend @BolsonaroSP! We discussed the friendship between Brazil and Israel, Jews and Christians, and about how our two countries can help each other to cope with the corona virus. 🇮🇱🇧🇷 pic.twitter.com/HWykXO8RgT

