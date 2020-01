Entrevista Kicillof. «Israel tiene una complementariedad con necesidades de la provincia»

Agencia AJN (Especial desde Israel).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó en diálogo con la Agencia AJN de “emocionante e impactante” el Foro Mundial del Holocausto que se llevó a cabo en Israel, y no descartó la posibilidad de aplicar tecnología israelí en Argentina.

“La visita a Israel fue excelente. Fue muy emocionante e impactante el evento principal (en el Yad Vashem), con muchísima presencia internacional, con líderes mundiales que hablaron del pasado, hablaron del Holocausto, pero también con una mirada sobre el presente y el futuro”, expresó el gobernador, que viajó por primera vez al país hebreo para integrar la comitiva oficial que acompañó al presidente Alberto Fernández.

Consultado por la Agencia AJN sobre el lugar que ocupa Argentina como único miembro latinoamericano de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), Kicillof señaló: “Indudablemente es un hecho relevante. Me voy impactado por la participación de Argentina y creo que su rol se explica por el valor que tienen los derechos humanos en el país y la presencia de la comunidad judía en Argentina. Creo que fue muy valorado por las autoridades de Israel, pero también por los presidentes y los líderes que vinieron, la presencia de un país latinoamericano en algo tan relevante. Me parece que cuando se habla de tener alguna integración con la comunidad internacional, también es esto”.

Sobre si habrá algún tipo de intercambio económico entre ambos países, el gobernador afirmó: “Hablamos (sobre esa posibilidad). Tuve varias reuniones al respecto. La verdad es que hay tecnología, empresas e instituciones de Israel que tienen una complementariedad directa con necesidades de la provincia. Por ejemplo, sobre el tema del manejo del agua, la provincia se caracteriza por tener zonas inundables y zonas con sequía. Entonces el acceso al agua potable y el riego, si bien son cosas que se hacen en la provincia, no se hacen con la dimensión y la tecnología que se hace acá, donde uno ve florecer cultivos en un desierto”.

Finalmente, en el plano personal, consultado sobre si su condición de judío lo movilizó particularmente en Israel, respondió: “No especialmente… yo soy de origen judío, tanto por padre como por madre, pero hace dos generaciones que no se practican la religión ni la tradición. No reniego de eso para nada, pero no es parte de mi vida cotidiana. Sí creo que en Jerusalem, Tel Aviv e Israel en general, lo notable es el cruce de culturas, de historia, de religiones, la convivencia… que a uno le gustaría decir pacífica, pero no tanto o no siempre, y también es muy llamativa la presencia de monumentos históricos, que están casi por todos lados”.