Ganadora del viaje a Israel: “Para mí es un milagro”

La ganadora del sorteo de un viaje a Israel organizado por ItonGadol y la Agencia AJN, Vanina Astrid Jmelnitzky, dialogó con nosotros sobre su emoción al conocer la noticia del premio. “Es una bendición, para mí es un milagro. No conozco Israel, es algo que tenía pendiente. No paré de llorar de alegría desde que me enteré hasta hace dos segundos”, confesó.

Vanina tiene 48 años, vive en Córdoba, está casada y tiene tres hijos (dos varones y una hija de 20, 17 y 15 años). Ella y su familia participan activamente en la comunidad local. “Somos egresados del Colegio Israelita. Con mi marido nos pusimos de novios en el colegio, éramos compañeros. Nuestros hijos se egresaron también ahí y el más chico sigue cursando ahora. Mis hijos participan mucho en la colectividad, son madrijim en Macabi, y yo soy bailarina, hice Rikudim toda la vida”, destacó.

ItonGadol y la Agencia AJN organizaron un sorteo por un pasaje a Israel durante diciembre, con el único requisito de seguirnos en nuestras redes sociales. El vuelo de la Compañía Aérea Turkish saldrá de Buenos Aires y el concurso contó con el apoyo de las embajadas de Israel en Argentina, Chile y Uruguay.

Consultada sobre cómo se enteró de la noticia del premio, Vanina contó que su primo Leonardo Jmelnitzky (ex presidente de la AMIA) fue el primero en enterarse. “Lo llamaron para preguntarle si era familiar mío, porque lo relacionaron por el apellido. Entonces él llamó a mi mamá y le dio la noticia. A mí me lo dijo mi sobrina, que me llamó por teléfono mientras estaba manejando. Me pidió que me prepare porque tenía algo muy importante para decirme. Pensé que me iba a decir que estaba embarazada. Pero cuando me dijo que gané el viaje, no lo podía creer. Empecé a llorar de alegría desde ese momento hasta hace dos segundos”, relató.

Vanina resaltó que la Kehilá de Córdoba abarca todos los espacios: “Por ejemplo, yo voy a un grupo de mujeres, que es muy heterogéneo, donde se crea un lugar de estudio y de encuentro. A la comunidad vienen muchos rabinos de afuera, de Buenos Aires han venido un montón. También hay charlas y encuentros culturales. La Kehilá es sumamente activa. Mis hijos están en Macabi, participan y permanentemente hay actividades para ellos. Marcelo Polakoff y Gabi Pristzker, que son las cabezas de la comunidad, están presentes y atentos en nuestras vidas. Nos sentimos muy contenidos”.

Respecto a cómo se enteró del concurso, subrayó: “Nosotros estamos permanentemente pendientes y atentos a las noticias, porque vivimos en comunidad y todo se trasmite. Además, tenemos amigos que viven en Israel. Por eso somos seguidores de ItonGadol. El viaje es algo que estaba pendiente en nuestras vidas. Este año con mi marido queríamos viajar a Israel, pero empezamos a ver precios, nos pareció imposible, y dejamos de buscar. Yo vi la oportunidad de participar en el sorteo y me anoté”.

Además de Turkish Airlines, las embajadas de Israel en Argentina, Chile y Uruguay, el sorteo contó también con el apoyo del Keren Hayesod, que será el encargado de acompañar a la ganadora a un paseo turístico y cultural por el Estado hebreo, y el Keren Kayemet LeIsrael, que le permitirá a Vanina vivenciar la experiencia de plantar un árbol a su nombre.

“No conozco Israel. La verdad es que era algo que estaba presente en mí junto a mi marido. Nuestros hijos tuvieron la posibilidad de ir a través del colegio, con el Proyecto JAIL. Nosotros lo vivimos a través de ellos. Nos prometimos que lo íbamos a hacer algún día. Y ahora estamos felices de esto que nos está pasando. Es mucha emoción, todavía no lo puedo creer, todavía no caigo. Estoy disfrutando esto con mucha alegría. Gracias por esta oportunidad”, concluyó.