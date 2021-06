Galit Ronen: “Si Argentina no nos vende carne de forma regular, vamos a buscar otros lugares”

Itongadol/AJN.- La embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, se refirió a la decisión del Gobierno de restringir la exportación de carne vacuna y afirmó: “Si Argentina no nos vende carne de forma regular, vamos a buscar otros lugares”.

“No puede ser que cada vez que a la Argentina se le da la gana, Israel se queda sin carne”, expresó Ronen durante una charla con el Colegio de Abogados de La Plata.

Las críticas llegan luego de que el Gobierno prohibiera la exportación de carne para intentar bajar los precios en el mercado interno. La medida rige hasta el domingo 20 de junio.

En ese sentido, Ronen aseguró que dialogó sobre el tema con funcionarios nacionales: “Hablé, y les sugerí que se nos dé una cuota como Hilton con la Unión Europea, o de carne kosher a Estados Unidos, pero esto es una solución que demora; hacer una cuota es un proceso legal que lleva tiempo. Fueron muy amables, pero al final no me dieron el sí. Supongo que ellos piensan que la solución está cerca, con lo cual consideran que no hay que tener una solución especial para Israel”.

Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), durante los primeros cuatro meses de 2021 -previo a las restricciones de exportación- las ventas a Israel resultaron 18,2% mayores a las de un año atrás (6,2% del total). En 2020, Israel importó de la Argentina 27.310 toneladas peso producto, un 15,1% más que en 2019.

Las expresiones de Ronen se realizan en medio de una tensión diplomática entre ambos países por la posición de Argentina ante la ONU, a favor de investigar a Israel por supuestos crímenes de guerra cometidos durante el último conflicto con Hamás.