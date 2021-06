El AJC sobre el encuentro con Massa: “Nuestra posición siempre es comunicarnos y construir puentes”

La directora del Instituto de Asuntos Latinoamericanos del Comité Judío Americano (AJC, por sus siglas en inglés) afirmó a la Agencia AJN que se sintieron “decepcionados” por la posición de Argentina en la ONU respecto a Israel y mantendrán “una conversación sobre el tema con Massa”, quien se encuentra de gira en EEUU. Siegel Vann había entrevistado a Alberto Fernández durante el 26° aniversario del atentado a la AMIA.

Agencia AJN.- La directora del Instituto de Asuntos Latinoamericanos del Comité Judío Americano (AJC, por sus siglas en inglés), Dina Siegel Vann, dialogó con la Agencia AJN sobre el encuentro que mantendrá con el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, y afirmó: “Nuestra posición siempre es comunicarnos y construir puentes”.

Siegel Vann manifestó su “sorpresa y decepción” luego de que Argentina votara a favor de investigar a Israel por supuestos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza: “Yo creo que las relaciones entre Israel y Argentina están en otra época, por lo que a nivel multilateral se debería reflejar esa buena relación”.

Si bien aclaró que la reunión con Massa había sido programada antes de que sucedieran estos hechos, auguró que servirá para lograr conversar sobre las tensiones y buscar una salida positiva.

-¿Qué ve en estos momentos en la región?

-Lo que estamos viendo en la región son muchísimos retos, de todo tipo. La pandemia fue un detonante muy importante de muchos de los problemas que ya aquejaban a la región. La pandemia exacerbó muchas de las brechas, la polarización, la pobreza extrema, la criminalidad, la noción de la democracia que estamos viendo, los populismos, etcétera. Desde que comencé a trabajar con Latinoamérica, nunca había visto una situación tan complicada como la que estamos viendo hoy por hoy. Y obviamente afecta a todas las poblaciones y a las comunidades judías en forma muy particular. No tenemos una visión tremendamente positiva a corto plazo de la región, lamentablemente.

-¿Por qué es un momento muy delicado para las comunidades judías?

-Porque las comunidades judías son parte integral de sus sociedades, pero son comunidades minoritarias y cuando estamos viendo la erosión de la democracia en varios lugares, esto puede afectar de una manera mucho más significativa a grupos minoritarios como es la comunidad judía. No es que estemos viendo un incremento del antisemitismo en general en la región, aunque hay lugares que nos preocupan. Pero ya hemos visto esta película en otros momentos. Cuando hay populismo, cuando hay efervescencia social, cuando nuevamente se cuestiona a la democracia y a las elites… ya hemos oído este lenguaje en otros momentos y cuando empezamos a pensar en escenarios a corto y mediano plazo, nos preocupa enormemente.

-¿Cómo está observando lo que está ocurriendo en Argentina? En relación a los últimos hechos frente a la falta de crítica hacia el terrorismo por parte del presidente. Por otro lado, has tenido una entrevista con Alberto Fernández hace un año…

-Francamente sí, nos sorprendió mucho. Hace unos días salió un artículo que escribí en el diario El País de España, hablando de antisemitismo y su impacto en América Latina, y ahí sí hablo del voto de México y Argentina que nos sorprendió enormemente y nos decepcionó, porque realmente creo que fue un voto irracional. No tenía razón de ser de ninguna manera, y molestó mucho en la comunidad judía global, en la comunidad judía argentina y también en la comunidad judía americana. Argentina ratificó la definición de Hezbollah como organización terrorista, por lo que sería excelente que también lo hiciera con Hamás. Que no hay duda que es una organización terrorista y sería muy importante.

-Tuvimos un presidente que en su primera salida de Argentina fue a Israel, y hoy se está tratando de llegar a un acuerdo con el Hospital Hadassah por las vacunas del coronavirus. Además, el Keren Kayemet se encuentra trabajando hoy en día en Tucumán en temas de agua. Es decir, la política tiene tensiones y mientras tanto los países muestran la afinidad en el trabajo diario, entonces: ¿Existe una cuestión espasmódica que no se termina de entender, como una de cal y una de arena?

-Es un poco esquizofrénico, como yo digo. Lo hemos visto muchas veces en América Latina y otros países, donde a veces las relaciones bilaterales están excelentes, y luego multilateralmente los votos son totalmente inauditos. Pero yo creo que estamos en otra época, yo creo que las relaciones entre Israel y Argentina están en otra época, por lo que a nivel multilateral debería reflejar esa buena relación, y esa colaboración, y no dejarse llevar por una inercia en las votaciones que creemos es muy destructiva.

-¿Qué significa que en el medio de las tensiones, aparezca un referente del gobierno que se reúna con ustedes?

-La reunión con Sergio Massa fue programada antes de eso, pero obviamente se hace mucho más relevante la reunión. Habrá una conversación obviamente sobre el tema (la posición de Argentina sobre Hamás). Por otro lado, Massa se reunirá con el Latino-Jewish Congressional Caucus, va a tener un encuentro con el AJC y luego va a tener un encuentro con este programa que estamos organizando.

-¿Esto va a colaborar en buscar una salida positiva a las tensiones que existen?

-Siempre, nuestra posición siempre es entrar en comunicación, construir puentes.