Entrevista a Modi Ephraim: “Durante mi gestión logramos un mayor compromiso entre Israel y los países latinoamericanos”

El director para América Latina de la cancillería israelí recibió a la Agencia AJN en su oficina en Jerusalem para analizar los resultados de su gestión, que concluirá luego de siete años en el cargo. Destacó que espera que se concrete próximamente “la visita del presidente Herzog al continente y de los presidentes de Argentina, Ecuador y Colombia a Israel”.

Agencia AJN.- El director para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Modi Ephraim, recibió a la Agencia AJN en su oficina en la cancillería para dialogar sobre la situación de las relaciones diplomáticas entre el Estado hebreo y Latinoamérica.

Luego de siete años de gestión y más de 20 enfocado en América Latina, Ephraim dejará su cargo para dedicarse a nuevos objetivos como embajador de un país europeo. “Me alegra mucho que en mi tiempo como director fueron las dos primeras visitas de un primer ministro israelí a América Latina, una en 2017 a Argentina, Colombia y México, y después a Brasil. Es decir, a los 4 grandes países e importantes de la región. También fue importante tener ese compromiso de gobiernos y pueblos latinoamericanos no solo con Israel, sino también con su capital, con Jerusalem. Siguiendo a Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Paraguay decidieron trasladar sus embajadas a Jerusalem. Y ahora tenemos el próximo mes la visita del presidente colombiano Duque, abriendo una oficina de innovación, y también tenemos la oficina de Brasil en Jerusalem. Creo que ese es un compromiso que estamos viendo entre Israel y los países latinoamericanos, pero no solo con los países grandes de la región, sino también con los pequeños”, destacó.

Además, adelantó: “Creo que ahora que estamos en una nueva época después de los tiempos difíciles de la pandemia, mi expectativa es que nos vamos a desarrollar aún más y que vamos a tener, ojalá, la visita del presidente Herzog al continente y de los presidentes de Argentina, Ecuador y Colombia a Israel. Creo que el futuro es prometedor. Creo que una de las cuestiones más importantes es tener buena relación con todos los países latinoamericanos”.

-¿Cómo está viviendo esta nueva etapa y de qué se trata?

-Estoy terminando mi función como director general para América Latina y el Caribe, que la estuve desempeñando durante siete años, pero no son solamente siete años, ya que llevo más de 20 años trabajando enfocado en América Latina. En Guatemala, en Argentina, como Embajador en Perú. De hecho, mi primera visita como asesor del presidente Shimon Peres fue a América Latina, así que no solamente es un trabajo, sino que estoy terminando un capítulo muy importante en mi vida. Para mí la relación con América Latina tiene suma importancia, e hice todo lo posible desde mi lugar, con el apoyo del equipo de la cancillería, de las embajadas nuestras en la región y de las embajadas latinoamericanas acá en Israel, para promover la relación con Israel en todos los ámbitos: el cultural, político, comercial y por supuesto el acercamiento entre los pueblos. A partir del próximo mes voy a seguir un capítulo un poco más europeo, pero para mí América Latina no fue solamente un trabajo de años, sino que siempre estará en mi corazón y voy a seguir trabajando y haciendo todo lo posible desde mi nueva función.

-¿Cómo era la situación en Latinoamérica hace siete años y cómo es ahora?

-¿Cree que en los últimos años, especialmente en Latinoamérica, se habla de otra manera del Estado de Israel?

-Creo que en los últimos dos años en la lucha contra la pandemia, la tecnología y el apoyo israelí fue necesario en la región. Estamos presentes siempre en todos los países. También agradecemos mucho a los países que abrieron los aeropuertos y ayudaron a los miles de mochileros y turistas israelíes que se encontraban viajando al comienzo de la pandemia, y que permitieron que vuelvan a Israel. Fue una muestra importante de la solidaridad y hermandad que tenemos con los países. Y es cierto también el compromiso de Israel con el continente en todo lo que se llama el proceso de desarrollo necesario, en los últimos años tenemos muchos más presencia y tenemos un gran compromiso con los países. Con Honduras por ejemplo tenemos un trabajo en conjunto en el manejo del agua y la agricultura y de ciberseguridad, y estamos apoyando y trabajando en conjunto con el gobierno de Guatemala, lo mismo con el presidente del Canal de Panamá. También en el aspecto cultural, si bien los últimos años todo fue virtual, vamos a ver ahora mucha más presencia de la cultura israelí en el continente y tenemos la esperanza de ver acá en Israel a los músicos y los artistas latinoamericanos. Además, fuera de eso, veo en los últimos años más entendimiento en América Latina a la posición israelí en organismos internacionales, donde se tomaron decisiones importantes y tuvimos el apoyo y el entendimiento de nuestra realidad. Ya vimos por ejemplo lo que pasó acá con los Acuerdos de Abraham, lo que generaron para la región, la importancia del acercamiento entre Israel y los países árabes con gobiernos moderados. Y muchos de los países latinoamericanos entienden que por un lado hay que apoyar este tipo de acercamientos y trabajar en conjunto con los países del Golfo, no solamente acá sino también en América Latina. Pero también condenar y manifestarse cuando es necesario, y creo yo que fue el paso más importante de algunos países en la región, el de reconocer a las organizaciones terroristas como lo que son, por ejemplo, Hezbolá, buscando evitar todo el proceso de financiamiento y del apoyo al terrorismo. Es por eso que ahora estoy convencido, no solamente de que compartimos los mismos valores de la democracia sino también de que tenemos esa alianza y trabajamos en conjunto para mejorar la situación.

-¿Cómo fue su relación con los embajadores de los países latinoamericanos en Israel?

-Con los 15 embajadores de los países latinoamericanos en Israel tenemos una relación de amistad personal y de trabajo. Ellos participaron en la campaña en conjunto para promover la relación entre sus países e Israel. Desde mi punto de vista son socios de la cancillería y de las embajadas nuestras en la región. Pude contar con cada embajador y con cada embajada, hicimos juntos muchos proyectos exitosos. Hace poco estuve con la embajadora de Colombia en el Festival de Cine. Por supuesto que tuvimos muchos encuentros en seminarios económicos y que recibimos en Israel a presidentes de diferentes países, además de cancilleres y delegaciones de la sociedad civil para desarrollar más la relación entre los pueblos. Es por eso que considero a los 15 embajadores de Latinoamérica como grandes amigos y como grandes representantes de sus países, y estoy muy agradecido por su buena cooperación, buen trabajo y amistad personal.

-¿La idea es que quien lo reemplace continúe con el espíritu del trabajo que se hizo hasta ahora?

-Me va a reemplazar el embajador Jonathan Peled, que es muy conocido en la región y tiene mucha experiencia, trabajó en países pequeños y grandes, fue embajador en El Salvador y en México, además estuvo en Buenos Aires y conoce bien la región. Va a seguir con el mismo equipo de trabajo que tenía yo. Además desarrollamos el departamento con una nueva división para el Caribe que será para tener más dedicación y tiempo con los 14 países caribeños. Creo que ahora que estamos en una nueva época después de los tiempos difíciles de la pandemia, mi expectativa es que nos vamos a desarrollar aún más y que vamos a tener, ojalá, la visita del presidente Herzog al continente y del presidente de Argentina, de Ecuador y de Colombia y de otros países acá en Israel. Creo que el futuro es prometedor. Creo que una de las cuestiones más importantes es tener buena relación con todos los países latinoamericanos. En mis años también renovamos relaciones diplomáticas con dos países con quienes no la teníamos, como Nicaragua y Bolivia. Y espero que se solucionen las crisis en Venezuela y en Cuba, que son los dos países con los que no tenemos relaciones diplomáticas.

-¿El hecho de que esté dejando su rol y haya cambiado este año el gobierno en Israel, modifica las políticas dentro de la estructura de la cancillería?

-Nosotros no somos políticos, somos diplomáticos de carrera. Y creo que este gobierno y el anterior da mucha importancia a desarrollar relaciones en otras regiones y no solamente con Estados Unidos y Europa, y por eso fue esa nueva etapa con las visitas del primer ministro y ahora está también el canciller, que es también un líder de partido, uno de los jugadores principales en la política nacional de Israel. Así que espero que pronto podamos recibir, como cancillería, y como departamento de América Latina, más recursos para poder desarrollar aún más y tener más representantes afuera y para poder financiar y poder llevar adelante muchos más proyectos. Creo que es una expectativa positiva, vamos a esperar la decisión del presupuesto nacional próximo. Y creo que el 2022 será un año con mucha actividad, con mucha presencia y con buena relación con los países latinoamericanos.

-La presencia de Netanyahu en América Latina fue una señal de que Israel miró a la región, algo que no se veía, salvo por la visita de Shimon Peres. ¿Cree que eso se va a continuar pues se entendió que es una decisión correcta?

-Sin duda, por supuesto es una decisión correcta y el gobierno actual va a seguir la misma línea. También le damos importancia a tener más presencia latinoamericana en Jerusalem. Creo que hoy en día todos están convencidos que la relación con América Latina es importante, por la relación con los pueblos, el aspecto comercial, decisiones estratégicas y políticas. Ya estamos viendo más y más presencia y apoyo latinoamericano en organizaciones internacionales. Así que creo que seguimos la misma tendencia del acercamiento con América Latina, y me alegro de que así sea el camino.