Embajador de Israel en Colombia: “Estamos consolidando las relaciones bilaterales”

Itongadol/Agencia AJN (por Gustavo Berón). – El embajador israelí en Colombia, Christian Cantor, expresó que existe la intención del presidente Iván Duque, de visitar Israel, en lo que sería la primera visita oficial del mandatario al Estado judío.

“El presidente tiene una invitación abierta, aunque aún no tenemos una fecha confirmada, pero esperamos que se lleve a cabo el próximo trimestre”, dijo Cantor en una entrevista exclusiva con la Agencia AJN, al tiempo que explicó que “depende de la agenda del presidente y de las circunstancias en Israel”, dado que el próximo 2 de marzo se realizarán elecciones nacionales en un tercer intento por definir el gobierno israelí.

Cantor, nacido en Argentina, pero criado en Jerusalem, confirmó que se definen los últimos detalles de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia e Israel y, en otro orden, destacó la decisión del gobierno de Duque de adoptar la lista de Estados Unidos y de la Unión Europea sobre organizaciones vinculadas al terrorismo.

A continuación, los tramos más importantes de la entrevista a Christian Cantor:

-AJN: ¿Cómo describe la relación entre Israel y Colombia?

-C.C: Las relaciones están en un buen momento. Si bien hace un año el gobierno de Juan Manuel Santos decidió reconocer el Estado palestino, estamos trabajando para que los dos países entiendan el valor agregado de esta relación, que por lo general es excelente. Es una cooperación en todos los aspectos: en lo político, en temas de defensa, desarrollo, turismo y relaciones comerciales, por las cuales estamos cerca de sellar un Tratado de Libre Comercio. En los últimos meses, notamos que Colombia ha tenido una posición cercana a Israel, que se refleja en varios temas, pero sobre todo en su voto en la ONU respecto a las cuestiones palestinas. En toda América Latina, hoy en día, Colombia es uno de los países más aliados de Israel, e Israel es uno de los países más aliados de Colombia.

-AJN: ¿Qué dejó la última visita del primer ministro Netanyahu?

-C.C: Cada visita tiene su valor. Tanto el viaje del primer ministro israelí a Colombia como el del presidente Santos a Israel. Ahora aguardamos la visita oficial al Estado de Israel del presidente Iván Duque, que esperamos se realice el próximo trimestre.

Estas visitas son importantes, pues ayudan a cerrar acuerdos y enfatizar temas de cooperación. Pero hay intereses que son muy profundos: teniendo en cuenta la turbulencia que está sucediendo en este continente de América Latina, Colombia sigue siendo un eje de estabilidad. Es un país que sigue creciendo de una forma impresionante, no solamente a nivel latino, sino a nivel mundial. Además, tiene una estabilidad política que se evidenció en las últimas protestas, muy bien resueltas por el Gobierno. Colombia es un eje de estabilidad que se enfatiza cuando se analiza lo que está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela, con las amenazas y los riesgos que hay de los grupos armados y de organizaciones como Hezbollah.

Para Israel es muy importante la relación con Colombia, que va más allá de las visitas.

-AJN: ¿Tiene una fecha prevista para la visita del presidente Duque a Israel?

– C.C: El presidente Duque tiene una invitación abierta para visitar Israel, aunque no tenemos una fecha confirmada, esperamos que se lleve a cabo el próximo trimestre. Depende de la agenda del presidente y de las circunstancias en Israel (el próximo 2 de marzo se realizarán elecciones nacionales en un tercer intento por definir el gobierno israelí). El presidente Duque ha mostrado su intención y su voluntad de viajar a Israel, y lo vamos a esperar con los brazos abiertos, en lo que será su primera visita a Israel. Además, tiene vínculos personales y profesionales con muchos israelíes. Estamos esperando que pueda tener una visita fructífera en temas profesionales, pero también en lo personal.

-AJN: Desde ese punto de vista, ¿qué papel o protagonismo tiene Colombia en la relación con Israel?

-C.C: Colombia desempeña un papel muy importante. El 20 de enero, durante una Conferencia de cancilleres de todo el continente en la que incluso estaba el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el presidente Duque dijo que iba a adoptar la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Colombia es el primer país que adoptó la lista americana con todas sus organizaciones, no solamente Hezbollah con los dos brazos, el político y el militar, sino también Hamás, la Yihad Islámica y también la Guardia Revolucionaria de Irán. Esta declaración se transforma en un acto muy significativo. Porque a las personas que estén vinculadas a esas organizaciones se les puede evitar la entrada a un país o arrestarlo; si tienen una cuenta bancaria que se utiliza para transferir dinero de esas organizaciones, se las puede congelar; si hay una compañía falsa que trabaja para lavar esos activos y para permitir la proliferación de armas, dinero y drogas, estas herramientas ayudan a la justicia a evitar esas actividades. Fue un acto muy importante del presidente Duque y de Colombia. Y la mejor manera de combatir esas amenazas es cooperando con otros países. Por eso el papel de Colombia es sumamente importante en ese sentido y esperamos también que sea un ejemplo para otros países en el continente.

-AJN: ¿En qué aspectos se trabaja actualmente en la relación bilateral?

-C.C: Lo primero que tenemos en la agenda es el Tratado de Libre Comercio (TLC). Es muy importante para Israel y para Colombia. Israel no compite con Colombia en temas de commodities, asuntos agropecuarios, exportación de productos de agro o minería. Son dos economías que se completan la una a la otra, porque la tecnología y la innovación israelí puede ayudar a mejorar el producto agro de Colombia y transformar la industria de la minería, entre otras, para hacerlas más competitivas. Este TLC es un boom para la economía colombiana, para crear más lugares de trabajo, incrementar sus exportaciones, obtener industrias más innovadoras y más competitivas, no sólo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Para Israel es muy importante porque hay un mercado enorme en Colombia, con sectores que esperan con ansias la tecnología israelí. Esperamos que este año se selle el acuerdo y, si el presidente Duque visita Israel el próximo trimestre, sería una buena oportunidad para finalizar las negociaciones. Lo segundo que tenemos en la agenda son temas de desarrollo e innovación, porque hay varios departamentos que necesitan una inversión muy grande en temas de tecnología. Si bien Israel no tiene agencias de desarrollo como las de Estados Unidos o Japón, con grandes recursos, posee componentes con un valor agregado enorme para la cadena de desarrollo. Por ejemplo, en ciberseguridad o manejo del agua. Hablamos de tecnología específica que puede ayudar a distintas comunidades en las distintas regiones colombianas. Los temas de innovación son muy importantes, porque Colombia está tratando de llevar adelante su cuarta revolución industrial en todos los sectores, e Israel tiene esa misma cultura de la innovación, que puede apoyar esta política.

Y el tercer punto que tenemos en la agenda está vinculado a defensa. Colombia fue siempre un aliado en ese sentido e Israel siempre brindó ayuda de todo tipo a Colombia. Estamos dispuestos a pararnos firmes junto al gobierno del presidente Duque, para confrontar las amenazas que este país está enfrentando.

-AJN: ¿En qué situación se encuentra Colombia en lo que respecta al antisemitismo?

-C.C: No creo que haya antisemitismo como un fenómeno organizado. Si existen actos de antisemitismo, pero la mayor parte de ellos no son manejados por una ideología ni tienen una intención política como se da en otros lugares del mundo. Si suceden casos de antisemitismo, ocurre por ignorancia. Por eso creemos que es muy importante no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica, que los países se adhieran a la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Ese acto crea más herramientas educativas en todos los niveles. Porque si bien todos los países de América Latina enseñan lo que es el antisemitismo, hay otros tipos de racismo o discriminación, y es muy importante que tengan conciencia de que ese capítulo hay que enseñarlo en las escuelas. Otra medida, además de adherirse al IHRA, es crear las herramientas fiscales y legales para sancionar a quienes mantienen un comportamiento antisemita.

-AJN: ¿Hay alguna decisión de parte de Colombia para adherirse al IHRA?

-C.C: Argentina es parte, Uruguay y El Salvador están en proceso. Uruguay adoptó hace dos semanas la definición de antisemitismo de la IHRA. Son dos cosas complementarias: ser parte de la organización y adoptar la definición sobre antisemitismo. Colombia es parte de ese grupo que quiere estar y ser un líder regional en la lucha contra el antisemitismo, racismo y discriminación. Hicimos esa petición a las autoridades del gobierno en todos los niveles y esperamos que tomen esa decisión.

-AJN: ¿Qué posición existe en Colombia respecto de la decisión de países como Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalem? ¿Está dentro del análisis de la política internacional de Colombia?

-C.C: La posición oficial del gobierno de Israel es que Jerusalem es la capital del pueblo judío y del Estado de Israel. Es en Jerusalem donde están todas nuestras organizaciones gubernamentales y es allí donde tienen que estar las embajadas y representaciones de otros países. Seguimos haciendo esa petición a todos los gobiernos, incluido el gobierno colombiano. Respetamos la soberanía y prerrogativa de cada gobierno y creemos que cada gobierno tiene sus consideraciones y argumentos para cada posición. Hay ejemplos de gobiernos latinos que trasladaron su embajada o abrieron oficinas en Jerusalem como una muestra de esa política. Y creemos que hay beneficios tangibles para ese acto, que no es sólo un acto político. Estas peticiones las hacemos sabiendo que son sensibles y con mucho respeto al gobierno colombiano. Esperamos que tomen esa decisión también.

-AJN: Esta decisión política de la Cancillería israelí de pedir a los países que lleven su representación diplomática a Jerusalem, ¿no se aparta de las condiciones exigidas por los palestinos para avanzar en un acuerdo de paz?

-C.C: La apertura de una embajada o una oficina en Jerusalem es un hecho independiente del proceso de negociación que tenemos con los palestinos. Esa es la posición de Israel.

-AJN: ¿Cuál es el análisis que hace de la situación de las comunidades judías en Sudamérica? Sobre todo el panorama que enfrentan en Colombia y Venezuela.

-C.C: No conozco a fondo la situación de todos los judíos en Latinoamérica, pero los judíos en Venezuela están en una situación muy delicada, dado que el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez en su momento han expresado declaraciones alarmistas contra la comunidad judía en el pasado. Eso se ha moderado un poco en los dos últimos años. Tenemos la expectativa de que cualquier régimen que está encargado del bienestar de distintas comunidades, y puntualmente la comunidad judía, actúe de forma responsable, con precaución, que preserve la seguridad y el bienestar de los judíos bajo su mandato. Por lo que entiendo, hay mucha gente de Venezuela que emigró a diferentes lugares, fuera de su territorio. Hay que entender que no solo hablamos de la situación de la comunidad judía, sino de todos los ciudadanos en Venezuela. La vida no es normal en Venezuela. De parte de Israel, estamos preocupados y atentos para ver cómo se mantiene el bienestar y la seguridad de la comunidad judía.

-AJN: ¿Cuál es el análisis de la presencia de Irán en el continente sudamericano?

-C.C: La presencia de Irán se mantiene, pero tal vez cambia de lugar. Por ejemplo, si hay presión en la triple frontera (Argentina, Paraguay y Brasil), encuentran otro lugar donde recibir refugio. Y por supuesto, Venezuela es un lugar perfecto. La presencia de Irán y Hezbollah en el continente es innegable. ¿Cuándo se habla de Irán y de Hezbollah se habla solo del Medio Oriente? No. Como la presión contra Irán sigue siendo muy dura, y lo vemos en el mal desempeño de la economía iraní y la caída enorme de su presupuesto, lo que sucede es que, si Teherán tiene menos recursos, tiene menos posibilidades de apoyar a Hezbollah. Si en un año, los iraníes le dan a Hezbollah 700 millones de dólares, con la presión fiscal le van a otorgar menos recursos. La conclusión es que Hezbollah tendrá que hacer más esfuerzos independientes para generar dinero. Hezbollah aprovecha en este continente la minería ilegal, el narcotráfico, la falsificación de documentos, el lavado de activos y las compañías fantasmas. Así genera el ingreso que necesita y aumenta su actividad en el continente. Esta estructura no es sólo para lavado de activos, sino que puede tener otras implicaciones, como vimos en el pasado con actos terroristas de Hezbollah e Irán.

-AJN: ¿Piensa que se pueden repetir atentados como los perpetrados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires o la sede de la AMIA?

-C.C: No lo sé, quiero ser cauto y no ser alarmista. Lo que sé es que están en Latinoamérica y creemos que van a seguir estando y van a incrementar sus actividades. Tenemos en mente que en el pasado ocurrieron actos terroristas. Desde ese punto, cada gobierno debe entender cómo formar una política y confrontar este fenómeno. Lo mejor sería tomar precauciones para estar seguro de que este tipo de actos no van a ocurrir en el futuro. Sabemos que en el pasado ocurrieron estas cosas, en Buenos Aires, en Panamá, en Uruguay. Activistas de Hezbollah fueron detenidos y hay que ser muy inteligentes para tomar las medidas necesarias para estas contingencias.

-AJN: Frente a este panorama, ¿hay algún país que tomó las medidas necesarias?

-C.C: Argentina tomó medidas: señaló a Hezbollah como grupo terrorista. Paraguay, Guatemala y Honduras, también. Colombia fue un paso más allá para crear herramientas. En el continente hay un entendimiento de este fenómeno y que es una amenaza.

-AJN: ¿Se puede reforzar esa posición contra esta amenaza?

-C.C: Sí, todo el tiempo. La ofensiva contra el terrorismo es continua, no es algo que se hace una vez y se termina.