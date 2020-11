El mate: una tradición que argentinos y uruguayos continúan en Israel

Itongadol/AJN.- En el Día Nacional del Mate, la Agencia AJN dialogó con Graciela Braverman, una argentina que desde hace 19 años vive en Israel y que nunca abandonó la tradición. La confusión con una droga y su difusión por las telenovelas son algunas de las curiosidades que ocurren en el Estado hebreo cuando se habla de la yerba.

¿Es difícil conseguir yerba en Israel? ¿Los israelíes conocen esta costumbre? ¿El argentino y el uruguayo logran despegarse de la tradición una vez que emigran? En el Día Nacional del Mate, la Agencia AJN dialogó con Graciela Braverman, una argentina que desde hace 19 años vive en Israel y que despejó todas estas dudas sobre uno de los símbolos culturales más arraigados de Sudamérica.

-¿Hace cuántos años vivís en Israel? ¿Te llevaste con vos el mate cuando viajaste?

-Hace 19 años, desde el 1° de marzo de 2001. Sí, por supuesto me llevé el mate conmigo. En esa época, en el mercaz klitá (centro de absorción), donde yo estuve cinco meses en Ashdod, había un señor que se dedicaba a eso, que venía y vendía yerba. Durante mucho tiempo él fue el que me abasteció, hasta que después empezamos a conseguirla en el supermercado, pero muchos años después.

-¿Saben los israelíes que los argentinos y uruguayos toman mate?

-Saben, por intermedio de las novelas que se ven. Y en la playa se ve mucho, porque todos se llevan el mate. Hace unos años estábamos tomando mate con otra pareja de cordobeses amigos y se acercó una persona de civil diciendo que era policía. Como nosotros estábamos con nuestros hijos chiquitos, nos preguntó cómo estábamos drogándonos delante de los chicos. No nos creía que era mate, hasta que le explicamos y otras personas que se acercaron le explicaron que era una bebida.

-¿El argentino en Israel mantiene 100 por ciento el rito del mate?

-Nosotros sí. Yo los días que no trabajo, tomo a la mañana y a la tarde. Y los días que trabajo, a la mañana no tengo tiempo, pero cuando vuelvo de trabajar, también tomamos mate.

-¿Hoy en día la yerba se encuentra más masivamente?

-La yerba se puede conseguir en supermercados, pero hay épocas de faltantes. Ahora está faltando. Pero en Ashdod hay un lugar que se llama “La casa argentina”, que reparte a todo el país y que tiene muchos productos. Ayer compré dulce de membrillo, yerba y una bombilla. También tienen tapas de empanadas, entre otras cosas.

-¿Cuánto vale un paquete de yerba en Israel?

-Unos 22 shekels (aproximadamente 6 dólares).

-¿Qué significa el mate para los argentinos en Israel?

-En mi casa el mate es exactamente lo mismo que es en Argentina: tomamos todos los días y no nos despegamos del mate. Siempre les digo a mis chicos, el día que me muera, ¿qué van a hacer con todos los mates? Porque ellos no toman, pero a mí me encantan y tengo muchos. El mate es lo único con lo que seguimos igual, al pie de la letra.