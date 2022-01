EEUU criticó la presencia de Mohsen Rezai en la asunción de Daniel Ortega

Itongadol/Agencia AJN.- Estados Unidos criticó el viernes la presencia del funcionario iraní Mohsen Rezai en la asunción del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, twiteó: “En su asunción, Ortega-Murillo estuvo acompañado en el escenario por Díaz Canel, Nicolás Maduro y Mohsen Rezai, un iraní implicado en el atentado a la AMIA en Argentina. Las democracias en nuestro hemisferio no pueden darse el lujo de mirar hacia otro lado mientras Ortega-Murillo socava la democracia y la seguridad regional”.

Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, es acusado por Argentina de participar en el atentado contra la AMIA en 1994 y se encuentra bajo la alerta roja de Interpol.

Por su parte, la Cancillería argentina envió este martes una nota de queja a la Embajada de la República de Nicaragua en relación a la presencia del ciudadano iraní Mohsen Rezai en la ceremonia de asunción de Ortega, que tuvo lugar el pasado 10 de enero en la ciudad de Managua.

“El gobierno argentino lamenta profundamente tomar conocimiento de la presencia en la República de Nicaragua del Sr. Rezai, debiendo recordar que sobre este último pesa una orden de detención internacional, librada por la Justicia argentina, en tanto se encuentra imputado en el marco de la causa que investiga el peor atentado terrorista que la República Argentina ha sufrido en su territorio y que costó la pérdida de 85 ciudadanos argentinos y cientos de heridos, acaecido el 18 de julio de 1994 en contra de la sede de la AMIA /DAIA”, sostuvo la misiva.

Sin embargo, desde la AMIA criticaron “el poco compromiso” de la Argentina por el tema Mohsen Rezai.

“Lo de la Cancillería Argentina es una actitud que no nos parece de real compromiso con las detenciones de quienes son los principales acusados del mayor crimen terrorista perpetrado en Argentina”, expresó Ariel Eichbaum, presidente de la institución judía, en diálogo con la Agencia AJN.

Consultado sobre la presencia del embajador argentino en el acto de asunción, el presidente de la AMIA aseguró: “Un embajador no puede no saber que Argentina tiene alertas rojas de Interpol contra funcionarios de otro país, es absolutamente inadmisible, doloroso e irritante que haya participado de un acto junto a uno de los principales acusados por el atentado a la AMIA. Era esperable que en Nicaragua, en un ámbito como ese, estuviese presente la representación iraní, pero nadie de Argentina lo estaba mirando. Resulta irritante que el embajador argentino se haya quedado en Nicaragua, ya sea por voluntad o por ignorancia, lo cual no modifica en nada la situación. Además, el embajador Capitanich no dio explicaciones al respecto”.