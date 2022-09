Conflicto chileno israelí. Boric esparciendo plumas. Por Vanessa Hites

Itongadol.- Un antiguo cuento viene a relatar la historia de un niño que, dándose cuenta que las malas palabras esparcidas sobre su maestro eran mentiras, decide ir a pedirle perdón y preguntarle cómo podía corregir su error.

En respuesta, el maestro le pidió una sola cosa: “toma una almohada, ábrela y esparce todas sus plumas al viento.”

El niño extrañado, siguió las instrucciones de su maestro.

¿Estoy ahora perdonado? – pregunta el niño al maestro.

SI, pero primero tienes que recoger todas las plumas – respondió el maestro

¡Pero eso es imposible! El viento ya las ha dispersado – protestó el niño

Pues lo mismo ocurre con tus actos y palabras – replicó el maestro.

El pasado jueves 15 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric se rehusó a recibir las cartas credenciales del nuevo Embajador de Israel en Chile, cuando éste ya estaba en La Moneda, en un acto que no encuentra precedentes en la diplomacia mundial y que constituye una clara violación de protocolo.

Paralelamente, en completa falta de coherencia con el actuar del mandatario chileno, estamos siendo testigos de un cambio geopolítico inédito en Medio Oriente. El mundo árabe abraza -de manera cada vez más progresiva- relaciones diplomáticas saludables, tratados de paz y acuerdos comerciales con Israel.

El mismo día en que el Presidente Boric se negó a recibir al Embajador de Israel en Chile, el Ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos se encontraba en Jerusalén para reunirse con el Primer Ministro de Israel celebrando dos años desde los Acuerdos de Abraham, acuerdo de paz histórico entre Israel y el mundo árabe.

Gracias a los Acuerdos de Abraham, ya son 6 los países árabes que adoptan acuerdos y tratados de paz con Israel. En este contexto, no solo parece irónico, si no que contraproducente el actuar del Presidente que pretende ahuyentar relaciones diplomáticas y desincentivar procesos de paz e iniciativas de reconciliación entre palestinos e israelíes que requieren de una fuerte cooperación internacional.

Resulta preocupante este paternalismo occidental que no toma en consideración las verdaderas necesidades del pueblo palestino. No hay conexión entre las tácticas y los objetivos del Presidente Boric y las realidades sobre el terreno de Oriente Medio. Su actuar no se condice con los 70 años de relaciones entre Chile e Israel, no mejora la situación de guerra entre Palestina e Israel, no progresa la calidad de vida de ciudadanos palestinos o israelíes y termina por mostrar un Estado chileno debilitado cuya imagen internacional es puesta en jaque.

La conclusión de este acto es que nuestra política de Estado es percibida como poco seria, esporádica y desconfiable. La ética de la convicción sin ética de la responsabilidad lleva a incumplir los deberes del cargo. Como jefe de Estado, se debe priorizar el interés nacional de Chile y medir las consecuencias de actos que deben primar con mesura por sobre sentimientos espontáneos.

Como alternativa beneficiosa al actuar del Presidente, debiésemos pasar de una mentalidad de segregación política a una política de integración, incentivar acuerdos políticos y económicos saludables, promover el cuidado de relaciones bilaterales e impulsar iniciativas de reconciliación, diálogo, cooperación y procesos de paz como medios efectivos en el avance de relaciones entre Palestina e Israel.

Invito al Presidente de Chile a sumarse a los aires de pacífica coexistencia e incentivo diplomático que hoy soplan en Medio Oriente en lugar de seguir esparciendo plumas que no logrará jamás recoger.

Vanessa Hites es Abogada, egresada de la Universidad de Chile, Activista de Derechos Humanos, Ex- Presidenta de la Federación de Estudiantes Judíos de Chile y Miembro del Cuerpo Diplomático del Congreso Judío Mundial, participante en el programa de la Academia de Liderazgo Sionista.