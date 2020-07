Alberto Fernández habló sobre el atentado a la AMIA, el antisemitismo y la relación con Israel

Agencia AJN.- Previo a que se cumplan 26 años del ataque terrorista a la AMIA, que se cobró 85 vidas el 18 de julio de 1994, el presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó hoy que “el atentado se llevó un pedazo de cada uno de nosotros”.

En una entrevista organizada por el Comité Judío Americano (AJC, por sus siglas en inglés), Fernández destacó: “El atentado para todos los argentinos fue muy doloroso. No fue contra la comunidad judía, fue contra Argentina. Muchas de las víctimas son miembros de la comunidad, pero son argentinos y nos duele como argentinos que son”.

“Somos la segunda comunidad más grande fuera de Israel y para nosotros hay una hermandad muy fuerte con la comunidad. El atentado se llevó a las víctimas y se llevó un pedazo de cada uno de nosotros”, agregó en diálogo con Dina Siegel Vann, directora del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del AJC.

Un momento sensible de la charla fue cuando el presidente argentino recordó que una de las 85 víctimas fatales del atentado había sido su alumna en la Facultad de Derecho: “Yo era docente en la UBA y tenía de alumna a Paola Czyzewski. Me dolió mucho cuando le tenía que dar un examen, un 8, y la llamé para darle el examen y me dijeron que se quedó en la AMIA. Era una alumna muy querida y respetada, una muy buena alumna, y había encontrado la muerte de un modo tan trágico”.

Irán y el Memorándum de Entendimiento

“Argentina está buscando a veces de mejor modo y a veces peor, poder encontrar que paso ahí (en el atentado). La traba de Argentina en la Justicia fue que Irán nunca cedió ni permitió extraditar a los que la Justicia consideró culpables. Argentina ha tenido problemas para avanzar con esta investigación hasta el día de hoy. No estamos en paz con esto, seguimos reclamando que los culpables se hagan responsables de lo que han hecho. Es una deuda que tenemos para con la Argentina, porque ahí quedaron impunes personas que han hecho algo tremendo y que no han pagado”, afirmó el jefe de Estado.

“El Memorándum, que critiqué mucho, fue la búsqueda de ir destrabando esta causa. Necesitamos conocer la verdad. Mientras esa verdad esté irresuelta y no esté concretado el proceso de justicia, no estamos tranquilos. Cada día que se acerca una conmemoración del atentado es para todos un profundo pesar, de saber que no pudimos materializar eso que es tan importante como una sociedad que es el imperativo de justicia”, consideró.

Terrorismo y Hezbollah

Respecto a la decisión de mantener a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas, Alberto Fernández aseguró: “El terrorismo no tiene lugar para crecer en ninguna sociedad democrática. Debe ser castigado porque altera la tolerancia y la paz”.

«Siempre hemos condenado el terrorismo, esta gestión y las anteriores.»

“Argentina tiene un pasado de haber soportado el terrorismo de Estado (en la dictadura cívico-militar de 1976). Sabemos lo que significa: miles de desaparecidos, muchos asesinados, otros exiliados. El terrorismo es inadmisible y es imposible que conviva con una democracia. Con Hezbollah se ha actuado, bloqueando sus activos e impidiendo que puedan financiar sus operaciones. Siempre hemos respetado eso”, subrayó.

“Hemos actuado siempre del mismo modo. Siempre hemos condenado el terrorismo, esta gestión y las anteriores. Y tiene que ver con lo que nos pasó como argentinos. Eso no debe estar en debate. Es como discutir el Holocausto, eso solo nos genera repudio y debemos ponernos al lado de las víctimas. No se puede cuestionar ni negar, hay que recordarlo y evitar que suceda. Obviarlo y no recordar que existe permite que vuelva a surgir”, sentenció.

Además, expresó: “Hemos visto como el terrorismo se ha expandido y como termina atacando a inocentes. Eso no lo podemos tolerar. Cuando tomamos esa posición, no lo hacemos con la intención de tener el liderazgo, en todo caso es un llamado a la reflexión a la comunidad internacional. Altera la convivencia democrática, altera la convivencia social y, lo peor, se lleva víctimas inocentes, que no están en guerra ni están en el conflicto, son solo víctimas, como Paola.

En eso, en Argentina somos inflexibles. Sabemos de qué se trata, y sabemos que es algo que solo nos causa dolor”.

Venezuela y Estados Unidos

Luego de dialogar sobre el atentado a la AMIA, el presidente fue consultado sobre la situación de Venezuela, por lo que señaló que «hay que ser cuidadosos». «Compartimos la idea de que la convivencia democrática está alterada en Venezuela», aunque aclaró: «No estoy dispuesto a imponerle a Venezuela una solución».

Respecto a Estados Unidos, Fernández afirmó que «Argentina y EEUU tienen una relación correcta». «Tenemos algunas diferencias pero tenemos que aprender a convivir respetando algunas diferencias», sostuvo al participar en el encuentro virtual del AJC.

“Las diferencias también aparecen cuando hablamos de Venezuela. Diría que EEUU y nosotros compartimos la idea de que en Venezuela la actividad democrática esta alterada. Si un país ha visto emigrar a tantos ciudadanos, está claro que hay que resolver la convivencia democrática. Respecto a la solución y la manera de resolverlo, no estamos de acuerdo. Lo he planteado. En medio de una crisis económica, un bloqueo no es solución. Hay venezolanos que lo padecen. Si hay una pandemia y a un país es bloqueado, no padece un gobierno, padece un pueblo. En tiempos de pandemia, nadie debe poner un bloqueo”, opinó.

“Los problemas los tienen que resolver los miembros de ese país. Los vecinos debemos ayudar a que se debatan y se plantee la solución, pero la solución la deben encontrar los propios venezolanos. Lo que debemos hacer los vecinos es ayudarlos a que se sienten a encontrar una solución. Hay un problema en Venezuela y negarlo es una sonsera. Pero debemos buscar que se sienten en una mesa y buscar una salida, pero no un bloqueo económico”, reiteró Fernández.

Las relaciones con Israel

En cuanto a su visita a Israel en enero para participar en el Foro del Holocausto y el encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu, Fernández resaltó que “las relaciones entre Israel y Argentina son óptimas, y deben serlo. Estamos obligados a tener muy buenas relaciones porque tenemos una comunidad judía muy importante. No hay espacio para que no nos llevemos bien. Ese día fue para mí muy conmovedor. Fue poner en valor un momento de la historia que mezclaba tragedia y libertad, la miseria que sufrían en Auschwitz y la liberación. Cualquier ser humano solo puede movilizarse por algo así. Fue muy impactante para mí participar”.

“Pude conocer a Netanyahu y pudimos hablar muy francamente. Yo siempre voy a estar agradecido porque fue muy generoso con la Argentina ayudando con la deuda y el problema con el FMI.»

También, recordó que “Argentina fue el único país no europeo o norteamericano que participó”. “Me encanta que Argentina participe de eso porque es la Argentina que yo quiero, vinculada a las libertades y al respeto por el otro.”

Respecto al primer ministro israelí, recordó: “Pude conocer a Netanyahu y pudimos hablar muy francamente. Yo siempre voy a estar agradecido porque fue muy generoso con la Argentina ayudando con la deuda y el problema con el FMI. Se mostró muy dispuesto a ayudarnos y realmente nos ayudó. Estoy agradecido. Espero que el vínculo siga siendo este: un vínculo de afecto, de compromiso”.

Además, recordó que con Netanyahu dialogaron sobre “ver cómo profundizar el comercio entre el Mercosur e Israel, y me transmitió unas cosas para revisar en relación a tasas que ya le planteé a los otros presidentes del bloque, para tener en cuenta y corregir”.

Antisemitismo

Respecto a que Argentina haya adoptado la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), el Presidente manifestó: “El antisemitismo en Argentina está absolutamente ligado a grupos extremistas de derecha. La izquierda Argentina no es antisemita ni antisionista ni nada de eso. Hay minúsculos grupos de ultraderecha, en alguna medida neonazis, pero que son minúsculos, que aparecen esporádicamente y generan actos repudiables como pintar esvásticas. La Argentina en su inmensa mayoría no tiene este problema”.

«Tenemos en la provincia (de Buenos Aires) al primer gobernador de origen judío, y nadie se puso a pensar si es judío o no, son sus cualidades lo que lo han llevado ahí.»

“La sociedad judía es parte de la sociedad argentina plena. Está integrada. Cada uno respeta su religión, su origen, no es algo que Argentina tenga que padecer. Las sociedades que padecen eso, una sociedad que discrimina o maltrata a otro sector, es una sociedad sufriente, que no avanza. Argentina no tiene ese problema. Para nosotros adoptar la definición de antisemitismo más amplia es fácil, porque es lo que la mayor parte de los argentinos cree. Nunca estuvo ese debate”, agregó.

Además, se refirió a Axel Kicillof: “Tenemos en la provincia (de Buenos Aires) al primer gobernador de origen judío, y nadie se puso a pensar si es judío o no, son sus cualidades lo que lo han llevado ahí. Nadie lo dejó de votar o lo votó por ser judío, sino por los ideales que él expresa”.

Asimismo, Fernández destacó que los antisemitas son “una ínfima minoría que cuando asoma es repudiada por el colectivo de la sociedad. Una sociedad que segrega, que divide, que maltrata es una mala sociedad. En términos sociales es malo, la condición humana no nos autoriza a discriminar a otro por ideologías, su origen, su credo, su color de piel. Cuando en una sociedad asoma la discriminación, lo único que hace esa sociedad es degradarse, convertirse una peor sociedad. En Argentina hay episodios muy minúsculos que cuando asoman son repudiados”.

“Las mejores sociedades son las que respetan al otro, las que mejor se desarrollan, las sociedades que dan derechos. El problema que ha padecido el pueblo judío a lo largo de la historia, que ha tenido su punto más terrible con el Holocausto, nos lleva a tener que asegurarnos que esto no ocurra con nadie. El decreto que toma la definición de la IHRA no cuesta nada, porque es lo que creemos la mayoría”, recalcó.