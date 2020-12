VIDEO/Israel: como si no hubiese pandemia, cientos de jóvenes festejaron en las calles de Tel Aviv

Itongadol/Agencia AJN.- Un video difundido en las redes sociales muestra a una importante cantidad de personas festejando en las calles de Tel Aviv, como si la pandemia de coronavirus no existiera, tal como era la vida hasta hace pocos meses atrás, bailando sin distanciamiento social ni barbijos.

Las imágenes generaron numerosos comentarios de los usuarios quienes se divieron, obviamente y como ocurre en todo el mundo, entre quienes apoyaron y negaron la gravedad de la pandemia, y entre quienes advirtieron del peligro que tal aglomeración de gente provoca para la salud pública.

«Todos los resentidos que les cuesta ver gente libre que disfruta de la vida y que no tienen miedo, qué sepan: Hay gente que no está atada a las mentiras como ustedes y saben lo que está pasando. No tienen miedo de la verdad y no están interesados en que les quiten sus libertad. Más y más gente comprende que todo esto es una estafa y una mentira. ¡Los cierres ya están premeditados de antemano y todo está diseñado para que se crean todo este circo», escribió un usuario, quien remató su comentario: «Me alegra ver gente volviendo a vivir y disfrutar».

Otro usuario expresó: «Quiénes son los idiotas que piensan que más de 25 personas sin barbijo van a provocar un tercer cierre. Despierten idiotas, el tercer cierre está planeado hace tiempo sin relación a lo que pasa en la calle».

«¿Las largas filas para comercios y en paseos de compras no son razón para otro cierre?», preguntó en relación al fracasado plan piloto de prueba en shoppings.

תיעוד: מסיבת רחוב בניגוד להנחיות בהשתתפות עשרות התקיימה אתמול ברחוב לוינסקי בת״א. לא רחוק מהמקום, ברחוב סלמה ממוקמת משטרת מחוז ת״א ותחנת יפתח. מהמשטרה טרם התקבלה תגובה@daniel_elazar pic.twitter.com/5WDY89AExf — כאן חדשות (@kann_news) December 5, 2020

«Por culpa de esta gente que se cree más inteligente que los médicos y que todos, hay otras personas que pierden su fuente de trabajo. Muchos chicos se quedan sin clases y muchas familias pierden todo lo que los sostiene», escribió una mujer.

«Y todo esto- escribió en relación a la fiesta callejera- hecho para demostrar que el Gobierno de Israel inventa la pandemia. Verguenza total», señaló.