Unos 750 reservistas evitan convocatorias con las FDI en silencio

AJN/Itongadol.- Alrededor de 750 reservistas de las FDI han dejado de responder a sus llamados para recibir capacitación para protestar por la reforma del gobierno a las autoridades judiciales y el fiscal general con un silencio ensordecedor de la oficina del portavoz de las FDI con respecto al asunto.

Fuentes de las FDI dijeron que no están ignorando el tema, sino evitando hacer declaraciones públicas por el momento.

Están surgiendo preguntas sobre cuánto tiempo las FDI podrán permanecer en silencio sobre el tema dado que la «huelga de reservistas» podría resolverse alrededor de Pesaj, a principios de abril, si se llega a un gran compromiso, pero también podría volverse más grave después de Pesaj si no hay compromiso.

Los alrededor de 750 reservistas están compuestos por una combinación de personal de la Fuerza Aérea, personal de inteligencia de la Unidad 8200 y oficiales de fuerzas especiales.

Alrededor de 400 de los reservistas provienen de posiciones de fuerzas especiales y de inteligencia general, otros alrededor de 250 reservistas de la Unidad 8200 y unidades cibernéticas relacionadas.

Otros casi 100 son oficiales técnicos de la Fuerza Aérea o están involucrados en el pilotaje de drones. Este mes, ya 37 pilotos de combate reservistas habían dicho que dejarían de asistir a su entrenamiento.

Los 10 ex jefes de la Fuerza Aérea (IAF) de las FDI vivos anunciaron previamente su respaldo a los reservistas y todos los ex jefes del Consejo de Seguridad Nacional de Netanyahu, así como el reciente ex jefe del Mossad Yossi Cohen y el ex jefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) Nadav Argaman, alentaron al gobierno a aceptar un compromiso.

Sin embargo, el comandante de la IAF, el general Tomer Bar anunció que castigaría al coronel de las FDI (res.) Gilad Peled, suspendiéndolo del servicio de reserva, por ser supuestamente un líder del movimiento de la huelga de reservistas.

Si se esperaba que ese castigo disuadiera futuras huelgas, entonces el impacto de que Bar revocara su decisión en cuestión de días diciendo que había habido una falta de comunicación no parece haber tenido el efecto disuasorio.

Algunos de los reservistas en huelga se concentran en oponerse a la reforma judicial y algunos a la ley que elimina el poder del fiscal general para declarar al primer ministro no apto para servir, con una mezcla de oficiales también preocupados por recibir órdenes ilegales del gobierno debido a la presencia del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Netanyahu ha instado encarecidamente a todos los jefes de seguridad de Israel a tomar medidas enérgicas contra las huelgas de reservistas y las diversas formas de oposición a sus políticas si desembocan en la incitación o la anarquía.

El director del Mossad, David Barnea, ha permitido que la mayoría de los funcionarios no superiores se unan a las protestas si se ocultan sus identidades, el director del Shin Bet, Ronen Bar, ha prohibido cualquier participación en las protestas y las FDI han prohibido protestar a los oficiales de tiempo completo por encima del rango de teniente coronel.

Se supone que los oficiales de las FDI por encima de ese rango no deberían unirse a ninguna protesta, pero no está claro si esa regla se ha aplicado en el pasado.