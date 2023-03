Un oficial de las IDF fue suspendido por organizar huelgas contra la reforma judicial

Itongadol.- El jefe de la Fuerza Aérea de Israel (IAF), general de división Tomer Bar, suspendió el jueves al coronel «G» de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) por mala conducta en relación con las protestas en curso contra la política de reforma judicial del Gobierno liderado por el primer ministro Netanyahu.

La suspensión se mantendrá a menos que sea revocada por el teniente general Herzi Halevi, jefe de Estado Mayor de las IDF, en caso de que G decida apelar.

Bar declaró en una sesión informativa con periodistas militares que «durante tres semanas, en la IAF tratamos este episodio [de las huelgas] con cuidado» y con equilibrio y sensibilidad. El jefe de la IAF agregó que respeta a G, que sigue siendo comandante de G y que estaba personalmente involucrado en aspectos del servicio de G con las IDF.

Además, Bar explicó que G «fue suspendido porque sincronizaba los golpes entre los pilotos. Cuando se lo pregunté dos veces, no me dio toda la información. Su conducta me fue revelada en un foro de comandantes de la IAF. Uno de ellos me reveló lo que G no me informó cuando nos sentamos cara a cara. Este menoscabo de la confianza me llevó a suspenderlo. Se arrogó autoridades de los que sirven en la IAF que yo no le di. No lo autoricé a presionarlos cuando se presentan o no al servicio».

Con respecto a las intenciones del coronel suspendido, Bar aseguró que »son irrelevantes. No se hace esto sin consultar con el comandante de la IAF. Esto arruina la cadena de mando. Tuve que parar esto».

«Obviamente, cualquiera en las IDF puede solicitar no presentarse», señalando que entre 10 y 15 pilotos lo habían hecho a título individual, «pero desde mi punto de vista, que organice asuntos que no son de las IDF no es aceptable. Se trata de una decisión personal mía y no fue fruto de ninguna presión. Fue una decisión tomada con el corazón encogido tras asesorar al foro de altos mandos y al jefe de las IDF», añadió el jefe de la IAF.

Tras conocerse la noticia, G agradeció a sus partidarios y afirmó que durante las últimas semanas, él y sus amigos en la reserva de la IAF habían discutido el posible impacto de las reformas judiciales y plantearon sus preocupaciones con el comandante de la IAF, lo que seguirían haciendo.

El grupo de protesta «Hermanos de armas» reaccionó a la suspensión de G: »Es un héroe de Israel y un defensor de la democracia, que demostró con palabras y hechos cómo se comporta un verdadero patriota, que vive y respira el futuro de su país. Pedimos al ministro de Defensa Gallant que ponga fin a su vergonzoso silencio y anule esta suspensión que mina la confianza en su capacidad de decisión».