Un dron disparado desde Yemen por los terroristas hutíes contra Israel impacta en la entrada de un hotel en Eilat sin provocar heridos

Itongadol/Agencia AJN.- Un dron disparado desde Yemen por los terroristas hutíes, apoyados por Irán, contra Israel impactó en la entrada de un hotel en Eilat y produjo un incendio, sin provocar heridos.

#AHORA | Se activaron las sirenas por la intrusión de aeronaves hostiles en Eilat. Aparentemente se produjo un impacto en un hotel de la ciudad meriodional israelí. Se están investigando los detalles



Equipos médicos y de seguridad respondieron a los informes sobre el impacto en la ciudad más meridional de Israel.

La Policía acordonó el lugar del impacto y los equipos de desactivación de explosivos están trabajando en el lugar.

La Policía les ha pedido a los residentes que se mantengan alejados de la zona.

Las sirenas de alerta sonaron en la ciudad, advirtiendo de una posible incursión de drones.

En los últimos meses, los terroristas hutíes de Yemen han lanzado decenas de drones contra Israel, muchos de ellos dirigidos a Eilat.

El Ejército israelí confirmó el impacto de un dron lanzado «desde el este», en referencia a Yemen.