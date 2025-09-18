Cuatro soldados israelíes asesinados y tres heridos en un ataque al sur de la Franja de Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este jueves que cuatro de sus soldados fueron asesinados y tres más resultaron heridos esta mañana en un ataque con bomba en la carretera en Rafah, al sur de la Franja de Gaza Gaza.

Los soldados fallecidos son:

– Mayor Omri Chai Ben Moshe, 26 años, de Tzafria.

– Teniente Eran Shelem, 23 años, de Ramat Yohanan.

– Teniente Eitan Avner Ben Itzhak, 22 años, de Har Bracha.

– Teniente Ron Arieli, 20 años, de Hadera.

Las IDF detallaron que los cuatro formaban parte del Batallón Dekel de la escuela de oficiales Bahad 1.

Ben Moshe era el comandante de la compañía, mientras que los otros eran reclutas y fueron ascendidos póstumamente.

Según una investigación preliminar del Ejército israelí, el incidente ocurrió durante una operación en el barrio de Jenina, alrededor de las 9.30 (hora local), mientras una retroexcavadora blindada D9 despejaba un camino y dos vehículos Humvee la seguían.

Uno de los Humvee se detuvo al costado del camino, donde fue alcanzado por un artefacto explosivo.

Uno de los heridos está grave y los otros dos tiene lesiones de mediana consideración.

El Ejército investiga qué tipo de explosivo se utilizó, cómo se activó y cuándo fue colocado.

Si bien gran parte de Rafah ha sido despejada de terroristas e infraestructura de Hamás, el Ejército israelí cree que aún quedan varias decenas de ellos, principalmente en el área de Jenina.

Antes del ataque, varias unidades de la escuela de entrenamiento Bahad 1 tuvieron tres enfrentamientos con terroristas, según el Ejército.