En Londres junto a Starmer, Trump afirmó que no está de acuerdo con el primer ministro británico sobre el reconocimiento de Palestina

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este jueves que no coincide con el plan del primer ministro Keir Starmer de reconocer un Estado palestino, aunque no explicó los motivos, durante una conferencia de prensa junto al líder británico en Londres.

‘‘Así que tengo un desacuerdo con el primer ministro en eso. Uno de nuestros pocos desacuerdos’’, expresó el mandatario estadounidense.

Además, Trump pidió la liberación inmediata de todos los rehenes, dejando entrever su oposición a un plan de liberación escalonada: “Ni uno, ni dos, ni ‘les daremos tres mañana’’’.

“Tenemos que recuperar a los rehenes de inmediato. Eso es lo que quiere el pueblo de Israel. Y queremos que la lucha se detenga, y se va a detener”, agregó Trump.

En sus palabras de apertura, el presidente estadounidense destacó que resolvieron ‘‘prácticamente todos los conflictos’’.

‘‘Estamos trabajando muy duro en Israel y Gaza y en todo lo que está pasando allí. Es algo complejo, se va a resolver. Pero nunca se sabe con la guerra. La guerra es otra cosa. Suceden cosas muy opuestas a lo que uno pensaba. Creías que sería fácil o difícil, y resulta ser al revés”, añadió.

Starmer, por su parte, al ser consultado sobre si su decisión de reconocer un Estado palestino es un gesto mayormente simbólico para contentar a su base política interna, señaló que discutió el asunto con su homólogo estadounidense y que ambos “coinciden plenamente en la necesidad de paz y de un plan estratégico”.

Asimismo, el primer ministro británico aseguró que la guerra en Gaza es intolerable, pidiendo la liberación de los rehenes en manos de grupos terroristas, así como un aumento de la ayuda humanitaria hacia la Franja.

“Es dentro de ese contexto de un plan de paz en el que estamos trabajando arduamente, que esperamos nos lleve de la situación deplorable en la que estamos ahora hacia el resultado de un Israel seguro y protegido, que actualmente no tenemos, y un Estado palestino viable”, concluyó Starmer.