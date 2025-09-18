Uber invertirá decenas de millones de dólares en una empresa israelí de drones

La startup israelí es una de las cuatro únicas compañías autorizadas por la Administración Federal de Aviación estadounidense para volar más allá de la línea visual.

Itongadol.- Uber Technologies y la compañía israelí de drones Flytrex anunciaron este jueves una alianza estratégica, marcando la primera inversión de Uber en el sector de entregas con drones. Se estima que el gigante de transporte y logística invertirá decenas de millones de dólares en la startup israelí.

El nuevo servicio, que se espera lanzar en mercados piloto de Uber Eats seleccionados en Estados Unidos para fin de año, integrará el sistema de drones autónomos de Flytrex con la plataforma logística de Uber.

Flytrex, fundada en 2013 por Yariv Bash y Amit Regev, se consolidó como líder en entregas autónomas con drones. Bash es también conocido por ser uno de los fundadores de la asociación SpaceIL.

A comienzos de este año, Flytrex nombró a Noam Bardin, ex CEO de Waze, como presidente ejecutivo, quien expresó: ‘‘Me uní a la empresa como asesor y recientemente me convertí en su presidente ejecutivo. Me atrajo Flytrex porque muchas veces la gente siente que paga demasiado por las entregas, y aquí tenemos una tecnología que cambia la estructura de costos y permite entregar comida en cinco minutos desde que sale del restaurante’’.

“La compañía construye sus propios drones bajo regulación de la Administración Federal de Aviación (FAA) y opera de una manera muy particular. Hay muy pocas empresas con licencias como la nuestra, como Google o Amazon. Actualmente operamos principalmente en Texas. Es un punto de inflexión, como lo fue el iPhone para el transporte’’, agregó Bardin, en diálogo con Calcalist.

Asimismo, el presidente ejecutivo remarcó que ‘‘ahora las compañías de vehículos autónomos como Waymo están en funcionamiento, y los drones son el siguiente paso. No tiene sentido usar un auto grande para entregar una sola comida, especialmente en los suburbios estadounidenses, donde la distancia entre restaurantes y clientes es amplia. La economía simplemente no funciona’’.

“Uber será nuestro socio e hizo una inversión muy significativa en Flytrex. Para fin de año, lanzaremos el servicio juntos. Desde la perspectiva de la compañía, esto generará una ola de contrataciones. Nuestro objetivo es duplicar nuestro personal, que actualmente incluye 50 empleados en Israel y 20 en Estados Unidos’’, concluyó Bardin.

Uber, por su parte, señaló que su objetivo a largo plazo es construir la red de entregas más flexible y multimodal del mundo, expandiéndose más allá de autos, bicicletas y repartidores para incluir robots y, ahora, entregas aéreas autónomas.

Flytrex es una de las cuatro únicas operadoras de drones autorizadas por la FAA para volar más allá de la línea visual (BVLOS). Junto a Uber, la empresa israelí busca reducir los tiempos de entrega a minutos y, al mismo tiempo, disminuir la congestión de tráfico y las emisiones.