Egipto incrementa la producción de gas de sus propias fuentes

Con el inicio de la operación en Gaza, en Egipto fantasean con renunciar al gas israelí.

El Ministerio de Petróleo egipcio anunció esta semana que logró frenar por primera vez en cuatro años la disminución continua en la producción de gas e incluso añadir más de 200 millones de pies cúbicos diarios durante julio y agosto. Junto con nuevas perforaciones profundas en el Mediterráneo, la reanudación de la producción en yacimientos del oeste del delta y la ampliación de la actividad en el yacimiento “Zohr”, la prensa egipcia comenzó a plantear la pregunta: ¿podrá el país reducir su dependencia de la importación de gas desde Israel, especialmente a la luz de la tensión en torno a Gaza?

Según expertos citados en la prensa árabe, la brecha aún es grande: a Egipto le faltan casi 2 mil millones de pies cúbicos diarios para cubrir el consumo interno. Esto significa que, incluso si la producción se recupera, El Cairo seguirá necesitando importar, aunque quizás en cantidades menores. Sin embargo, existe consenso en que un aumento en la producción otorgará a Egipto un margen de maniobra político frente a Jerusalén: menos presión para aceptar gas israelí en condiciones políticas incómodas.

Otros expertos moderan el entusiasmo y recuerdan que el gas de Israel es “más conveniente y barato” que cualquier otra alternativa para Egipto, ya que se transporta por un gasoducto existente y no requiere instalaciones de licuefacción ni transporte marítimo.

En última instancia, El Cairo no podrá prescindir del gas israelí a corto plazo, pero si el aumento en la producción local continúa a lo largo del tiempo, le permitirá, desde su perspectiva, manejar el conflicto político-diplomático desde una posición de mayor poder…