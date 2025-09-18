Beit Shemesh es la ciudad israelí con más nacimientos per cápita

Itongadol/Agencia AJN.- Beit Shemesh fue la ciudad israelí con más nacimientos per cápita (en relación con su población) durante el año judío que termina. Y en cifras absolutas ocupó el cuarto lugar, con 6.407 nuevos bebés registrados hasta el 12 de septiembre, detrás de Jerusalem (22.941), Bnei Brak (7.670) y Tel Aviv-Yafo (6.877).

Los datos también revelaron el impacto de la guerra: el kibutz Nir Oz, gravemente afectado por el 7 de Octubre, registró un solo nacimiento en el año que termina, una compleja señal de que la vida se renueva en medio de un grave trauma. Y otras comunidades de la Periferia de Gaza y la Alta Galilea, afectadas por los combates contra los terroristas palestinos y los libaneses de Hezbollah, también tuvieron pocos nacimientos.

Los datos de la Autoridad de Población e Inmigración mostraron que Jerusalem sigue liderando con un margen significativo: el 13,4% de los 171.029 nacimientos del país.

Después de las nombradas aparecieron Ashdod (3.978), Petaj Tikva (3.299), Haifa (3.271), Netanya (3.222) y Rishon Lezion (3.212). Modi’in Ilit cerró la decena superior con 3.088 nacimientos.

Los datos revelaron la influencia del sector ortodoxo en el mapa de la natalidad, con Bnei Brak, Beit Shemesh y Modi’in Illit, además de la capital.

En el sur, Beer Sheba ocupó el 11º puesto, con 2.790 nacimientos, la ortodoxa Beitar Illit el 12º, con 2.596, y la beduina Rahat, el 15º, con 2.308.

En total se incluyeron 1.228 localidades y municipios donde se registraron nacimientos durante el año que termina y reflejan la realidad demográfica israelí, influida por la guerra y por diversas tendencias sociales.