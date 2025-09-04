Tres personas asesinadas en Israel en ataques vinculados al crimen organizado

Itongadol.- En un lapso de pocas horas, tres personas fueron asesinadas en incidentes vinculados al crimen organizado en el norte de Israel, informaron la policía y los servicios médicos.

Dos hombres en sus 20 años fueron encontrados con heridas de bala dentro de su vehículo cerca del Kibutz Nahsholim. Los paramédicos de Magen David Adom constataron su fallecimiento en el lugar. La policía estableció retenes en la zona para intentar localizar a los responsables y continúa investigando el hecho.

Horas antes, un hombre en sus 50 años murió a causa de disparos en la localidad norteña de Isfiya. Las autoridades indicaron que ambos incidentes tienen carácter criminal y podrían estar relacionados con disputas entre facciones del crimen organizado dentro de la comunidad árabe.

Seis personas han perdido la vida en incidentes similares desde el inicio de la semana, lo que refleja un aumento en la violencia relacionada con el crimen organizado en la región. Abraham Initiatives, una organización que monitorea homicidios en la comunidad árabe, informó que ya se registraron 176 asesinatos desde comienzos de 2025, un 12 % más que en el mismo período del año anterior. La organización advirtió que esta tendencia mantiene en alerta a las autoridades y a la sociedad civil por la persistente falta de control sobre las redes criminales.

Arab politicians han criticado a la policía por la falta de resultados en la resolución de estos crímenes, señalando que la impunidad contribuye a la continuidad de la violencia en el sector y a la desconfianza de la comunidad en las fuerzas de seguridad. “La ausencia de justicia en estos casos envía un mensaje equivocado y permite que los conflictos entre bandas criminales escalen con facilidad”, señaló un portavoz de la organización.

La policía continúa con investigaciones activas y controles de seguridad en el norte del país, incluyendo operativos de búsqueda y vigilancia en las carreteras y barrios considerados de alto riesgo. Las autoridades han pedido a la ciudadanía colaborar con información que permita identificar a los responsables y prevenir nuevos ataques.