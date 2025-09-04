EE. UU. anuncia sanciones a ONG palestinas vinculadas al Corte Penal Internacional por acciones contra Israel

Itongadol.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este jueves sanciones contra varias ONG palestinas directamente involucradas en las acciones de la Corte Penal Internacional (ICC por sus siglas en inglés) contra Israel.

Rubio identificó a Al Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos (Al Mezan) y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) como las organizaciones sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14203, “Imposición de sanciones a la Corte Penal Internacional.

“Estas entidades han participado directamente en los esfuerzos del ICC para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel”, dijo Rubio.

El secretario de Estado subrayó que “esta administración ha sido clara: Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, no están sujetos a la autoridad del ICC. Nos oponemos a la agenda politizada del ICC, su extralimitación y su desprecio por la soberanía de Estados Unidos y de nuestros aliados. Las acciones en curso del ICC crean un precedente peligroso para todas las naciones y responderemos activamente a cualquier medida que amenace nuestros intereses nacionales o la soberanía de nuestros aliados, incluido Israel”.

Rubio agregó: “Estados Unidos continuará respondiendo con consecuencias significativas y tangibles para proteger a nuestras tropas, nuestra soberanía y a nuestros aliados del desprecio del ICC por la soberanía, y para sancionar a las entidades cómplices de su extralimitación”.

Estas sanciones se suman a medidas previas del gobierno de Donald Trump, que en junio sancionó a cuatro jueces del ICC, incluidos dos que autorizaron las órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant emitidas en noviembre pasado. Otros dos jueces habían autorizado investigaciones del ICC sobre abusos de personal estadounidense en Afganistán.

El mes pasado, Estados Unidos también sancionó a los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), junto con los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal), por esfuerzos para investigar y procesar a ciudadanos de EE. UU. e Israel sin su consentimiento.

Previamente, Karim Khan, fiscal jefe del ICC, había sido incluido en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, con sanciones activas.