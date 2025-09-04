Rubio advierte que el impulso por un Estado palestino podría desencadenar en medidas de soberanía israelí

Itongadol.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió el jueves que los esfuerzos de algunos países por reconocer unilateralmente un Estado palestino podrían generar “grandes problemas” e incluso motivar a Israel a avanzar con acciones de soberanía sobre Judea y Samaria.

Durante una conferencia de prensa conjunta con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en Quito, Rubio explicó que Washington ya había alertado sobre las posibles consecuencias de estos movimientos internacionales: “Se lo dijimos a todos estos países: si avanzan con este reconocimiento ilusorio, habrá una respuesta de Israel, complicarán alcanzar un alto el fuego e incluso podría disparar este tipo de acciones” sobre territorios en disputa.

Rubio también subrayó que el foco debería estar en terminar la guerra en Gaza, eliminando y desarmando a Hamás y liberando a los rehenes: “Ese final podría ocurrir mañana si Hamás simplemente se desarmara, se rindiera y liberara a los 20 rehenes que no deberían estar allí. Pero Hamás se niega a hacerlo”.

Sobre la cuestión de la soberanía israelí, el funcionario estadounidense dijo que se trata de “algo que se está discutiendo dentro de ciertos elementos de la política israelí” y evitó emitir una opinión directa, aunque señaló que las acciones palestinas y de terceros países habían tenido efectos concretos en las negociaciones: “El día que Francia anunció su iniciativa, Hamás se retiró de la mesa de negociaciones, aumentó sus demandas y dejó de negociar. Se lo advertimos, y así sucedió”.

Rubio concluyó enfatizando que estas dinámicas son previsibles y forman parte de las consecuencias de decisiones políticas internas de los países involucrados.