Una delegación de iraníes exiliados visitan Nova

Itongadol.- Una delegación de la oposición iraní enviada por el príncipe heredero Reza Pahlavi junto a la ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología de Israel, Gila Gamliel, visitaron Nova, escenario de la masacre del 7 de octubre de 2023. Allí escucharon testimonios de sobrevivientes y de familias en duelo, y plantaron un Árbol de la Vida como símbolo de esperanza compartida.

“Durante la visita escuchamos testimonios estremecedores de sobrevivientes y de padres en duelo, experimentamos la profundidad del dolor y la pérdida, y junto con los jefes de las delegaciones plantamos el Árbol de la Vida como símbolo de esperanza que conecta a pueblos y culturas”, expresó Gamliel. “Del dolor volverá a brotar una melodía”, agregó.

El grupo, encabezado por el economista Saeed Ghasseminejad e integrado por siete científicos y académicos iraníes en el exilio, trasladó un mensaje de paz y solidaridad. “Nuestro grupo de iraníes está aquí para mantener el vínculo con Israel en un momento en que el régimen en Teherán ha creado una severa crisis de agua, escasez de electricidad y una economía en colapso”, señaló Ghasseminejad.

La visita formó parte de una serie de reuniones con Gamliel para discutir planes de cooperación tecnológica y preparación para un eventual escenario posrégimen islámico en Irán, incluyendo soluciones para la crisis del agua.

El viaje se enmarca en la iniciativa de los llamados “Acuerdos de Ciro”, una visión de cooperación entre Israel e Irán inspirada en el rey persa que liberó a los judíos del exilio babilónico hace 2.500 años, y en el Proyecto Prosperidad para Irán, un plan de reconstrucción de 170 páginas elaborado por más de 100 expertos.

El gesto en Nova refuerza el acercamiento entre Israel y sectores de la oposición iraní, que ya tuvo un hito simbólico en la histórica visita de Reza Pahlavi a Israel hace dos años.