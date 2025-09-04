United Airlines reanudará los vuelos desde Chicago y Washington D. C. a Tel Aviv

Itongadol.- United Airlines anunció que retomará en noviembre sus rutas directas entre Tel Aviv y las ciudades estadounidenses de Chicago y Washington, D.C., suspendidas desde 2023 por motivos de seguridad. La decisión llega en un contexto donde la mayoría de las aerolíneas internacionales aún mantiene reducidos sus servicios a Israel debido a la guerra en Gaza, la tensión con Irán y los ataques de los hutíes contra el aeropuerto Ben Gurion.

El primer vuelo desde el aeropuerto O’Hare de Chicago está programado para el 1 de noviembre, mientras que la ruta desde el aeropuerto Dulles de Washington se reanudará el 2 de noviembre.

Patrick Quayle, vicepresidente senior de Planificación Global de Red y Alianzas de United, destacó: “La reanudación de estos vuelos subraya el compromiso de larga data de United con Tel Aviv”.

La compañía señaló que actualmente ofrece más vuelos a Tel Aviv que cualquier otra aerolínea estadounidense y será la única en operar conexiones directas entre la ciudad israelí y Chicago y Washington. A finales de julio, United ya había restablecido dos vuelos diarios desde el aeropuerto Newark de Nueva York, lo que marcó el primer paso en su regreso al mercado israelí tras meses de suspensión.

En su comunicado, United subrayó que “el servicio a Tel Aviv siempre sigue una evaluación detallada de las consideraciones operativas, de seguridad y de protección en la región”. Estas evaluaciones han sido clave para la aerolínea desde los primeros ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la guerra actual y llevaron a la suspensión casi total de vuelos internacionales a Israel durante varios meses.

El regreso de vuelos desde Chicago y Washington busca responder a la fuerte demanda de pasajeros, tanto de la comunidad judía estadounidense como de viajeros corporativos y diplomáticos que mantienen vínculos estrechos con Israel. También representa un gesto de confianza en las condiciones de seguridad actuales, en un momento en que otras aerolíneas internacionales continúan postergando el restablecimiento de sus operaciones hacia Tel Aviv.