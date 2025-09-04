Las Fuerzas de Defensa de Israel ya controlan el 40% de la Ciudad de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), general de brigada Effie Defrin, informó que el Ejército controla actualmente alrededor del 40% de la Ciudad de Gaza, mientras avanza con sus planes para tomarla por completo.

Israel declaró a la Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, «zona de combate» la semana pasada. Algunas partes ya se consideran «zonas rojas», donde se ha ordenado la evacuación de los palestinos ante los intensos combates previstos.

Por otra parte, Defrin rechazó los informes acerca de que el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, se opondría a la operación, afirmando que este apoya plenamente el plan para tomar la Ciudad de Gaza.

Ayer, las FDI anunciaron un plan para fortalecer la preparación operativa de los reservistas movilizados de cara a la operación “Carros de Gedeón II”, bajo la conducción del Comando de Infantería.

En las próximas semanas, las tropas participarán en ejercicios de combate tanto en terreno abierto como en entornos urbanos, con el fin de consolidar la capacidad operativa en escenarios complejos dentro del enclave.

Como parte del esfuerzo liderado por la Infantería, se incorporó equipamiento avanzado, entre ellos vehículos aéreos no tripulados para comandantes de pelotón y compañía, que les proporcionarán una ventaja táctica significativa a las fuerzas de reserva.

La Dirección de Tecnología y Logística aseguró que brindará un apoyo completo, que incluye provisión de equipo personal, soluciones de infraestructura, mantenimiento de material militar, operaciones diarias de abastecimiento y atención integral de salud, tanto médica como psicológica, para los soldados.

Los reservistas fueron definidos por el Ejército como un “pilar esencial” de la defensa de la población civil y la seguridad del Estado de Israel, reafirmando que las FDI continuarán respaldándolos en todo momento.

Desde el inicio de la guerra, aproximadamente 3.500 reservistas fueron entrenados para manejar drones de recolección de información, 1.400 para operar drones en espacios cerrados y 270 para utilizar drones kamikazes.

Además, cerca de 300 reservistas completaron un curso especial de paramédicos de combate, con el objetivo de reforzar la atención médica en el terreno.