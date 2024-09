Durante sus días en la cárcel en Israel, Sinwar hizo cursos sobre los »Días del Holocausto» y  »Entre Sion y el Sionismo’’

Itongadol.- Quien hoy lidera el palestino Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) en Gaza, Yahiah Sinwar, purgó condena en Israel, y fue durante esos años que gozó de los beneficios que otorga el Servicio Penitenciario.

En esos años aprovechó varios cursos dictados por la Universidad Abierta.

Sinwar aprovechó los beneficios e hizo 15 cursos orientados a Ciencias Sociales y Humanidades.

Estos son algunos de los cursos que realizó Sinwar en prisión israelí: «Jerusalén por generaciones», un curso de historia de la ciudad. Desde sus inicios como conquista en los tiempos bíblicos, pasando por su posición en la época asmonea, bajo el dominio de Roma, Bizancio, el reino abasí, en la época otomana y hasta la época británica. La calificación que recibió en este curso fue 92.

También realizó un curso en el Departamento de Historia sobre el período de la Mishná y el Talmud. También incluye un capítulo introductorio a la Torá, recibió 81 de calificación.

Realizó un curso de introducción a la historia del pueblo de Israel. Los judíos de la época de Persia y Grecia, los decretos de Antíoco, Roma, el establecimiento de la casa asmonea, recibió 94.

«Días del Holocausto», un curso de historia sobre la Shoá, el contexto y antecedentes del ascenso de los nazis, los judíos de Europa en vísperas de la guerra, el plan de exterminio y cómo se tramó. En este curso obtuvo 89 puntos.

«Entre Sion y el Sionismo, 1881-1914», un curso de la historia del movimiento sionista. Obtuvo 96.

Sinwar estudió también: «Gobierno y Política en el Estado de Israel», un curso básico de Ciencias Sociales y separación de poderes, democracia israelí, elecciones y partidos; e «Introducción a la Historia de Oriente Medio». También tomó cursos de inglés como parte de sus requisitos de grado.

El alumno Yehieh Ibrahim al-Sinwar no terminó la licenciatura en prisión. Esto no significa que no fue un académico. Antes de ser encarcelado, hizo su licenciatura en Literatura Árabe en la Universidad de Gaza.

En 2011 se suspendieron los estudios universitarios para prisioneros palestinos en prisiones israelíes.