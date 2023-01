Rabinos conservadores critican las reformas israelíes propuestas para la Corte Suprema

Itongadol.- Los rabinos conservadores de Estados Unidos se declararon «profundamente alarmados» por las recientes medidas del gobierno israelí para reformar el Tribunal Supremo, en una declaración hecha pública el miércoles.

La Asamblea Rabínica, con sede en Nueva York, el grupo internacional de rabinos conservadores, añadió que las reformas de la justicia previstas por Levin equivalían a un «intento de subversión de la autoridad del Tribunal Supremo de Israel».

Levin dio a conocer el miércoles un nuevo programa de reformas que incluye una «cláusula derogatoria» que permite a los parlamentarios anular por votación las decisiones del Tribunal Supremo.

«Israel florece como la única democracia de Oriente Medio, garantizada y sostenida por un Alto Tribunal independiente», decía el comunicado.

Los rabinos calificaron de «atroz» ver cómo el nuevo gobierno de Israel «socava los valores fundamentales de la democracia y la libertad religiosa que tanto valoramos.»

«La interferencia del Ministro de Justicia con la revisión judicial y, en particular, la «cláusula de anulación» propuesta, no sólo amenazan los derechos fundamentales de los judíos masortí/conservadores de todo el mundo, sino los derechos de todos los ciudadanos y residentes de Israel, independientemente de su afiliación a cualquier movimiento religioso en particular, nacionalidad de origen u origen étnico.»

Esto se une a las críticas al nuevo gobierno en casa, con el líder de la oposición Yair Lapid tachando a la coalición liderada por Netanyahu de «gobierno de la locura».

Anteriormente, Levin justificó la reforma afirmando que era necesaria para preservar la democracia.

«Hay jueces, pero también hay un Parlamento y un Gobierno», dijo Levin. «La democracia está en peligro cuando votamos en las urnas, pero cada vez deciden por nosotros personas no elegidas».