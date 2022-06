Quién es Doron Almog, el nuevo presidente de la Agencia Judía

Itongadol.- El comité de selección de la Agencia Judía (JAFI), votó el jueves a favor del General de División (retirado) Doron Almog como próximo presidente de la Agencia Judía. Almog, de 71 años, es el fundador y presidente de ADI Negev Nahalat Eran Rehabilitation Village, un amplio complejo residencial y de rehabilitación en el sur de Israel que ofrece servicios residenciales, médicos y sociales a los discapacitados. En 2015 Almog recibió en Israel a la Agencia AJN y en relación a la creación del centro y el homenaje con el nombre de su hijo Eran, expresó: “Mi hijo fue el profesor más grande que tuve”.

El centro de rehabilitación se convirtió en un hogar y una familia para más de 150 niños y jóvenes adultos con discapacidades graves y condiciones médicas complejas. Recibió el nombre de Eran Almog en memoria de el difunto hijo de Doron y Didi.

Doron Almog es un General que a principios de la década de 2000, en su calidad de Comandante del Sur, se encargaba de asegurar la frontera con la Franja de Gaza.

Almog está casado con Didi Frida, con la que tuvo tres hijos: Nitzan, Eran y Shoham. El primer hijo, Eran, llamado así por su hermano, nació con una malformación genética en el Corpus Callosum, una región del cerebro que conecta ambos hemisferios. Murió a los 23 años. Su hija Shoham nació con una grave lesión en una arteria del corazón y murió un mes después de su nacimiento.

Dorón Almog, además de ser el fundador y presidente del lugar, también fue general del ejército de Israel, participó en diversos operativos y dirigió grupos de combate y rastreo. Almog resaltó la visita de soldados de las Fuerzas de Defensa y explicó que existe una conexión muy importante entre la tarea que realiza el Centro y el ejército: “Uno en el ejército sabe que no puede dejar a un compañero tirado en el campo de batalla. ¿Qué es el ejército? Es una unidad fuerte, necesita dar defensa a tal punto que las personas civiles no pueden. Nosotros preservamos la vida. Las personas en el ejército preparan a los demás para dar su vida por el otro”.

“KKL es un socio muy importante. Cuando empezamos acá no había nada, estaba todo amarillo, todo desierto. Hoy hay agua, jardines, plantas, frutas y una infraestructura. Otra cosa muy importante, es no sólo encargarse de la infraestructura, sino también de las personas. La mejor forma de donar, no es sólo con dinero, sino que esa persona que donó venga con sus hijos y nietos y se conecten con los valores humanos”, sostuvo Almog.

“KKL viene a comprar la tierra, a desarrollarla, a convertirla en verde, para dar una mejor calidad de vida. KKL compra la tierra acá, no en Perú ni en Argentina, porque quiere estar conectada con los valores de Israel. Amar al prójimo como a uno mismo. Es importante conectar a las personas, no sólo a través de la donación, sino a través de la actividad voluntaria”, concluyó.

Almog escribió un artículo de opinión en el Post hace medio año sobre un «nuevo mundo» que aceptaría mejor a las personas con discapacidad. «En este nuevo mundo, no habrá necesidad de reservar un solo día para las personas con discapacidad, porque su cuidado, desarrollo e inclusión formarán parte de nuestra vida cotidiana. Cuando lleguemos a ese punto, valoraremos nuestra sana moral y nuestras firmes convicciones para el bien por encima de todo, y nuestro heroísmo se encontrará en nuestra humanidad. Sólo entonces podremos llamarnos una sociedad ejemplar».

En 2012, el entonces primer ministro Benjamín Netanyahu le pidió a Almog que dirigiera la Sede para el Desarrollo Económico y Comunitario de los Beduinos del Néguev.

La Agencia Judía no tiene un presidente a tiempo completo desde que el ex presidente Isaac Herzog fue elegido presidente de Israel el pasado mes de junio.

La reunión del Consejo de Administración se celebrará en Jerusalem el mes que viene y todos los miembros del comité dijeron que habría un nuevo presidente. El presidente interino es Yaakov Hagoel, que también es presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM). Almog deberá ser aprobado por el Consejo de Gobernadores de la Agencia Judía en julio en Jerusalem.

Nueve de los diez miembros del comité debían votar a favor de Almog para que recibiera el puesto.