¿Quién era Inbar Hayman, la última mujer secuestrada en Gaza?

Itongadol/Agencia AJN.- Inbar Hayman, residente de Haifa, fue tomada como rehén por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, durante la masacre del festival Nova.

Según la información más reciente compartida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)), Hayman fue asesinada por terroristas el 7 de octubre y su cuerpo fue llevado a la Franja de Gaza, donde permaneció retenido durante más de dos años.

Inbar tenía 27 años al momento de su muerte, la cual fue confirmada a su familia por las autoridades israelíes en diciembre de 2023. Le sobreviven sus padres y su hermano.

Tras la liberación de casi todas las rehenes retenidas por Hamás durante las liberaciones de noviembre de 2023, Inbar fue una de las pocas que permaneció cautiva por Hamás durante la mayor parte de la guerra.

A su regreso del cautiverio, se reveló que sirvió como comandante del Batallón Caracal, un grupo mixto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“Nuestra querida Inbar ha vuelto a casa. Con sus padres, con su hermano, con nosotros”, declaró su familia en un comunicado compartido a través del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

“Es un sentimiento indescriptible: alegría mezclada con profunda tristeza. Ahora Inbar recibirá el descanso y el honor que tanto merece. Estamos seguros de que si Inbar estuviera aquí hoy con nosotros, nos animaría a seguir luchando por los 19 compañeros rehenes que permanecen en cautiverio”, agregó.

“Nuestra Inbar, la sal de la tierra, sirvió como comandante del Batallón Caracal durante tres años. Te saludamos y pedimos a todo el pueblo que venga a honrarte. Una heroína de Israel”, concluyó.