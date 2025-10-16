Israel y Egipto avanzan en la reapertura del cruce de Rafah, pero aún sin fecha confirmada

Itongadol.- Israel informó que se están realizando preparativos conjuntos con Egipto para reabrir el cruce fronterizo de Rafah, en el sur de Gaza, aunque la fecha exacta de apertura será anunciada más adelante, según indicó este jueves la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT).

El paso, que conecta Gaza con Egipto, se mantuvo cerrado tras la devolución parcial de restos de rehenes israelíes por parte de Hamás, lo que tensó nuevamente las condiciones del cese del fuego alcanzado luego de dos años de guerra. Fuentes israelíes advirtieron que la demora del grupo terrorista en entregar los cuerpos podría afectar los avances del acuerdo y la normalización de la entrada de ayuda humanitaria.

COGAT aclaró que, si bien se trabaja para permitir el paso de personas por Rafah, no está previsto que se utilice para el ingreso de ayuda humanitaria. “Debe enfatizarse que la ayuda humanitaria no pasará por el cruce de Rafah. Esto nunca fue acordado en ninguna etapa”, señaló la dependencia israelí en un comunicado.

Actualmente, la asistencia humanitaria continúa ingresando a la Franja de Gaza a través del cruce de Kerem Shalom y otros puntos autorizados.

La decisión de reabrir el cruce fue adoptada el miércoles, tras la entrega por parte de Hamás de los restos de cuatro rehenes israelíes. Según fuentes de Reuters, se esperaba que el cruce fuera habilitado para el tránsito de personas, mientras el flujo de ayuda sigue manteniéndose por los canales habituales.

El cierre de Rafah había sido dispuesto por Israel como medida punitiva ante la negativa de Hamás a cumplir completamente con los términos del acuerdo de alto el fuego y el retorno de todos los rehenes fallecidos que aún mantiene en Gaza.