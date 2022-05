Primer ministro Bennett: »Hamás quiere derrocar al gobierno»

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, expresó el domingo su satisfacción por las críticas del líder de Hamás, Yahya Sinwar, a su gobierno.

Sinwar criticó el sábado al líder de Ra’am (Lista Árabe Unida), Mansour Abbas, por seguir formando parte de la coalición tras la violencia policial en el Monte del Templo, en la Ciudad Vieja de Jerusalem. Sinwar calificó la permanencia de Ra’am en la coalición de gobierno como «un crimen imperdonable».

Por su parte, Bennett dijo que no le sorprendía que a Sinwar no le gustara un gobierno israelí que mejora la vida de los ciudadanos árabes israelíes, avanza en la coexistencia y no otorga a Hamás valijas con millones de dólares como hicieron sus predecesores.

«Me parece que a estas alturas ya está bastante claro que a Hamás no le gusta este gobierno. Tal vez extrañen las valijas repletas de dólares, y tal vez no les guste la posibilidad de que todos trabajemos juntos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos árabes israelíes», expresó Bennett el domingo al comienzo de la reunión semanal del gabinete.



Yahya Sinwar, líder del grupo terrorista Hamás.

«Este es un punto importante cuando se quitan las máscaras y queda claro qué es lo que quieren. El hecho de que Hamás quiera derrocar a nuestro gobierno lo dice todo. No podemos dejar que Hamás gane», agregó el primer ministro israelí.

Bajo el gobierno de Netanyahu, Israel permitió que fluyeran mensualmente millones en efectivo de Qatar a Gaza para mantener un frágil alto el fuego con Hamás.

La política de «valijas llenas de dinero» fue censurada por Bennett y su gobierno como un sistema para financiar el terror y fue sustituida por un nuevo mecanismo de distribución de ayuda en el que participan las Naciones Unidas.