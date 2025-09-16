Prestigioso periodista israelí: «Qatar es Hamás»

Itongadol/Agencia AJN.- El prestigioso periodista israelí Amit Segal, quien se desempeña como columnista político en el Canal 12 de televisión y el diario Yedioth Ahronoth, posteó un video en sus redes sociales en el cual deja muy en claro que «Qatar es Hamás», ya que el emirato es un baluarte fundamental para la organización terrorista palestina.

«El 7 de Octubre, a las 12 del mediodía, mientras los ‘nukhbas’ (comandos de élite de las Brigadas Ezzeldin al-Qassam de Hamás) aún daban vueltas por el Otef (la Periferia de Gaza), asesinando, masacrando, violando, abusando, el gobierno de Qatar difundió una declaración especial. ¿Qué creen que contenía? ¿Una condena? ¿Conmoción? ¿Desacuerdo? Ciertamente no», recordó.

«Difundieron un comunicado que contiene tres componentes: uno, las afirmaciones palestinas son correctas; dos, Israel es culpable de todo; tres, Israel es el que ahora necesita calmar la situación», puntualizó Segal.

«¿Entienden? Ese es el país cuyo honor tanto cuidamos. Durante dos años fuimos cautelosos con su honor… Ese es el país que ahora hace una convención especial sobre cómo afectamos su soberanía, cuando financiaron a quienes invadieron el Otef», enfatizó.

«Así que tras dos años de profunda confusión moral, de mandar a nuestra gente a una mediación en Qatar, llegó el momento de informarles: ‘compañeros, esta fiesta ha terminado: ustedes no son un amigo, no son un país complejo, son el enemigo'», concluyó el prestigioso periodista israelí.