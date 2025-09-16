La Unión Europea retrasa de manera indefinida nuevas sanciones contra Rusia

Itongadol.- La Unión Europea ha pospuesto de manera indefinida la adopción de su decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, informaron funcionarios citados por Politico. Aún no está claro cuándo se finalizará el paquete ni qué motivó la demora. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, había indicado anteriormente que las nuevas medidas “deberían estar listas” para fines de este mes.

Algunos Estados miembros habían solicitado que las sanciones incluyeran restricciones más estrictas a los visados para ciudadanos rusos. Actualmente, la emisión de visados depende de cada país, lo que genera diferencias significativas: Polonia y los Países Bajos suspendieron la emisión de visados turísticos tras la invasión rusa de 2022 a Ucrania, mientras que España y Eslovaquia reabrieron recientemente sus centros de solicitud en Moscú. Yulia Navalnaya, viuda del opositor Alexei Navalny, pidió a la UE no imponer restricciones generales a los visados, argumentando que perjudicaría a ciudadanos rusos comunes y fortalecería la propaganda del Kremlin. Según datos de la Comisión Europea, más de 500.000 rusos obtuvieron visados Schengen en 2024, un incremento notable respecto al año anterior.

El retraso del paquete coincide con nuevos llamados del presidente estadounidense Donald Trump, quien instó a los países de la OTAN a suspender la compra de petróleo ruso. En un mensaje en Truth Social, Trump afirmó estar “listo para imponer sanciones importantes a Rusia” una vez que los aliados “acordaran y comenzaran a hacer lo mismo”. También sugirió que los países de la OTAN aplicaran aranceles del 50 al 100 % a productos chinos, asegurando que esto debilitaría el “control” de Pekín sobre Rusia.

Analistas señalan que las propuestas de Trump tienen pocas probabilidades de concretarse, ya que varios miembros de la OTAN, incluidos Turquía, Eslovaquia y Hungría, dependen en gran medida de la energía rusa y serían reacios a romper sus vínculos con Moscú. La UE, por su parte, se comprometió a eliminar gradualmente las importaciones de energía rusa para 2027, pero ha resistido llamados a un corte abrupto.

Expertos advierten que el retraso en las sanciones refleja tensiones internas en la UE sobre cómo equilibrar la presión a Rusia con las necesidades energéticas de sus miembros, lo que podría limitar la efectividad de las medidas y prolongar la dependencia del bloque de recursos rusos.