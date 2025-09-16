Israel presenta a Siria una propuesta de acuerdo de seguridad

Itongadol.- Israel presentó a Siria una propuesta para un nuevo acuerdo de seguridad, informó Axios citando a fuentes familiarizadas con el tema. El plan incluiría un mapa que abarca desde Damasco hasta la frontera suroeste con Israel, como parte de los términos de seguridad que Jerusalem busca establecer.

Hasta el momento, Siria no ha respondido formalmente a la propuesta, que fue presentada hace varias semanas. Según las fuentes, la iniciativa busca fortalecer la estabilidad fronteriza y establecer mecanismos de coordinación que reduzcan el riesgo de incidentes militares en la región.

El miércoles, el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el enviado estadounidense a Siria, Tom Barrack; y el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, se reunirán en Londres para discutir la propuesta. Este encuentro marcará la tercera iteración de estas conversaciones, en las que se han abordado temas como seguridad fronteriza, patrullas conjuntas y posibles zonas de desescalada.

Aunque los participantes aseguran que las conversaciones han mostrado cierto progreso, no se anticipan avances significativos inmediatos, según fuentes consultadas. Las negociaciones reflejan la complejidad de las relaciones entre Israel y Siria, marcadas por décadas de conflicto, tensiones regionales y la intervención de terceros actores como Estados Unidos.

Expertos en seguridad advierten que, incluso si se logra un acuerdo inicial, su implementación dependerá de la cooperación de múltiples actores regionales y de la capacidad de mantener la vigilancia y el control en zonas de alto riesgo, lo que podría demorar la consolidación de cualquier arreglo efectivo.