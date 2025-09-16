Empresa israelí adquiere Lakera por 300 millones de dólares para fortalecer su seguridad en inteligencia artificial

Itongadol.- La empresa israelí Check Point anunció la adquisición de Lakera, una compañía especializada en seguridad para aplicaciones de inteligencia artificial (IA) autónoma, en un acuerdo valorado en aproximadamente 300 millones de dólares. Con esta operación, Check Point se suma a la creciente ola de empresas de ciberseguridad que buscan integrar soluciones enfocadas en IA, junto a Cato Networks, SentinelOne y Tenable.

Según Nadav Zafrir, CEO de Check Point, “la IA está transformando todos los procesos empresariales, pero también introduce nuevas superficies de ataque. Elegimos a Lakera por su seguridad nativa en IA, precisión superior y velocidad a escala. Juntos estamos estableciendo un estándar en cómo las empresas adoptan y confían en la IA”.

Lakera, fundada en 2021 por expertos en IA de Google y Meta, fue desarrollada específicamente para entornos de inteligencia artificial, ofreciendo protección en tiempo real para modelos de lenguaje (LLMs), agentes autónomos y plataformas de control multi-agente (MCPs). La compañía cuenta con centros de investigación en Zúrich y San Francisco y emplea a aproximadamente 70 personas.

Su plataforma combina protección avanzada en tiempo real con pruebas continuas de ataque (red teaming) para prevenir acciones no autorizadas o anómalas durante las operaciones de IA. Sus principales productos, Lakera Red y Lakera Guard, permiten evaluaciones previas al despliegue y control en tiempo real para proteger a los usuarios. Además, desarrolló Gandalf, una plataforma de pruebas de seguridad para IA que recopila más de 80 millones de datos de ataque y es utilizada tanto para investigación como por clientes de Fortune 500.

David Haber, cofundador y CEO de Lakera, destacó que “al unirnos a Check Point podremos acelerar y escalar nuestra misión globalmente, protegiendo LLMs, IA generativa y agentes con la velocidad, precisión y controles que las empresas necesitan para adoptar la IA con confianza”.

Tras la adquisición, la sede de Lakera en Zúrich se convertirá en el centro global de investigación y desarrollo de seguridad en IA de Check Point, operando junto con su centro de desarrollo en Tel Aviv y consolidando la posición de la empresa como líder en soluciones de ciberseguridad adaptadas a la era de la inteligencia artificial.

Expertos en tecnología señalan que la integración de seguridad nativa para IA representa un paso clave para que las empresas adopten agentes autónomos y modelos generativos de manera segura, mitigando riesgos de filtración de datos, ataques por inyección de prompts y otros ataques específicos de entornos de IA.