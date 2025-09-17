Israel revela vínculos entre la Flotilla Sumud, Hamas y la Hermandad Musulmana

Itongadol/Agencia AJN.- La Flotilla Sumud, que transporta a la activista sueca Greta Thunberg, famosos y políticos rumbo a Gaza, está vinculada con Hamas y Hermandad Musulmana, según un informe del ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, publicado ayer.

Según el informe, la cúpula de la flotilla está compuesta por personas con vínculos documentados con ambas organizaciones terroristas.

«No es de extrañar que para ocultar la ideología extremista que sustenta a la Flotilla Global Sumud (GSF), su Comité Organizador presentara a Greta Thunberg como una figura de fachada. Sin embargo, Thunberg está lejos de ser un actor central», declaró.

El informe explicó que una de las figuras clave de la flotilla es Saif Abu Keshk, un palestino residente en Barcelona y miembro del Comité Organizador.

«En junio de 2025, las autoridades egipcias arrestaron a Abu Keshk, quien lideraba la campaña ‘Marcha a Gaza’ en colaboración con Yahia Sarri, un prominente clérigo de la Hermandad Musulmana en Argelia con vínculos directos con Hamas», añadió Chikli.

El informe reveló que Sarri estuvo en contacto directo con altos mandos de Hamás, incluidos Zaher Jabarin y Osama Hamdan, durante una conferencia realizada en Argelia para conmemorar el 68º aniversario de la Revolución Argelina.

“En enero de 2024, Sarri se reunió con el alto funcionario de Hamás Basem Naim, titular del Departamento de Relaciones Internacionales de Hamás. Esa reunión allanó el camino para la colaboración de Sarri con campañas diseñadas para beneficiar a Hamás: la Marcha a Gaza y la Flotilla Global Sumud”, señaló.

Entre otros miembros de la flotilla con vínculos con Hamás o la Hermandad Musulmana se encuentran Muhammad Nadir al-Nuri, un activista malayo que fundó varios proyectos controlados por Hamás en Gaza; Marouan Ben Guettaia, que tiene vínculos con Sarri; y Wael Nawar, un miembro del comité que mantuvo reuniones documentadas con representantes de Hamás y otras organizaciones terroristas.

«La llamada ‘Flotilla de la Libertad’ no es más que una herramienta de propaganda de los yihadistas de Hamás. Sus líderes y voceros tienen abiertamente vínculos con Hamás, la Yihad Islámica Palestina y otras organizaciones terroristas. Los eurodiputados que están a bordo de esos barcos deberían preguntarse: ¿están defendiendo la paz o dándole cobertura al terrorismo?», añadió el Ministerio de Asuntos de la Diáspora.