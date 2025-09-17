Israel anuncia una segunda ruta de evacuación de la Ciudad de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) les informaron esta mañana a los gazatíes que están abriendo una segunda ruta de evacuación para quienes deseen huir de la Ciudad de Gaza mientras intensifican su ofensiva.

La ruta, a lo largo de la calle Salah al-Din en el sur de la Franja, estará abierta entre este mediodía y el viernes a la misma hora, tuiteó su portavoz en árabe, Avichay Adraee.

Hasta ahora, los gazatíes solo podían salir por la carretera costera Rashid, que está colapsada por el tráfico de vehículos y peatones, ya que miles de personas huyen hacia el sur para escapar de la ofensiva israelí.

Salah al-Din, una vía principal que atraviesa Gaza de norte a sur, se utilizó como ruta de evacuación durante la ofensiva de los primeros meses de la guerra.

Según una nueva estimación de las FDI, unas 400.000 personas ya han evacuado la Ciudad de Gaza rumbo a otras zonas de la Franja.

Antes de la ofensiva, habían instado a los palestinos a dirigirse inmediatamente hacia una zona humanitaria en el sur.