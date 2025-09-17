La Fuerza Aérea israelí ataca medio centenar de objetivos terroristas palestinos en Gaza durante la noche

Itongadol/Agencia AJN.- El Ejército israelí informó que la Fuerza Aérea atacó unos 50 objetivos terroristas palestinos en la Franja de Gaza durante la noche, la mayoría de ellos en la Ciudad de Gaza.

En las últimas 24 horas atacaron 140 blancos.

Las FDI indicaron que los objetivos incluyeron túneles, edificios utilizados por terroristas, células operativas y otras infraestructuras.

Medios de comunicación gazatíes, algunos vinculados con la organización terrorista palestina Hamás, que controlaba el enclave de facto, informaron explosiones en el barrio de Tel al-Hawa, en el noroeste de la ciudad, y en el sur.

También se reportaron ataques aéreos y disparos de artillería en varias zonas de la periferia.