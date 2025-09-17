Inicio ISRAEL La Fuerza Aérea israelí ataca medio centenar de objetivos terroristas palestinos en Gaza durante la noche

La Fuerza Aérea israelí ataca medio centenar de objetivos terroristas palestinos en Gaza durante la noche

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- El Ejército israelí informó que la Fuerza Aérea atacó unos 50 objetivos terroristas palestinos en la Franja de Gaza durante la noche, la mayoría de ellos en la Ciudad de Gaza.

En las últimas 24 horas atacaron 140 blancos.

Las FDI indicaron que los objetivos incluyeron túneles, edificios utilizados por terroristas, células operativas y otras infraestructuras.

Medios de comunicación gazatíes, algunos vinculados con la organización terrorista palestina Hamás, que controlaba el enclave de facto, informaron explosiones en el barrio de Tel al-Hawa, en el noroeste de la ciudad, y en el sur.

También se reportaron ataques aéreos y disparos de artillería en varias zonas de la periferia.

También te puede interesar

Israel anuncia una segunda ruta de evacuación de...

Israel revela vínculos entre la Flotilla Sumud, Hamas...

Israel presenta a Siria una propuesta de acuerdo...

Prestigioso periodista israelí: «Qatar es Hamás»

Netanyahu sobre la evacuación de civiles en Gaza:...

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan más...

Netanyahu advierte a Hamás no dañar a los...

Netanyahu se retracta de su comentario sobre el...

Israel difunde imágenes del inicio de la ofensiva...

Canciller israelí acusa a la presidenta de la...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más