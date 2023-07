Palestinos dispararon contra un patrullero y un negocio en una comunidad samaritana cerca de Nablus

Agencia AJN.- Un grupo de palestinos disparó hoy desde un vehículo contra una patrulla de la policía y un negocio en una pequeña comunidad samaritana en el norte de Judea y Samaria.

El ataque a tiros tuvo lugar en la zona del monte Gerizim, al sur de Nablus, y cerca del asentamiento judío de Har Bracha. El área es el hogar de una pequeña comunidad de samaritanos, conocida como Shomronim en hebreo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron en un comunicado que habían lanzado una persecución de los sospechosos que llevaron a cabo el ataque y huyeron.

El ataque se produjo horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retiraran de Jenin tras una incursión de dos días contra grupos terroristas en el campo de refugiados palestinos adyacente a la ciudad de Cisjordania.

Las tensiones entre israelíes y palestinos han sido altas en Cisjordania durante el último año y medio, con el ejército realizando incursiones nocturnas, en medio de una serie de ataques terroristas mortales.

Desde principios de este año, los ataques palestinos en Israel y Cisjordania han causado la muerte de 24 personas.

Según un recuento de The Times of Israel, 147 palestinos de Cisjordania murieron durante ese tiempo, la mayoría de ellos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o mientras realizaban ataques, pero algunos eran civiles no involucrados.