Los palestinos se enfrentan a daños a gran escala en Jenín tras la retirada de Israel

Itongadol.- Después de que las Fuerzas de Defensa de Israel retiraran todas las tropas del campo de refugiados de Yenín a primera hora del miércoles, los residentes palestinos locales salieron de sus casas por la mañana para encontrarse con una destrucción a gran escala, cuando los miles de personas que huyeron de sus hogares durante la operación antiterrorista empezaron a regresar.

Israel lanzó la operación a primera hora del lunes para acabar con lo que considera un foco de terror en la ciudad. Las fuerzas de las IDF empezaron a abandonar la zona hacia la medianoche del martes, y la retirada se completó en las primeras horas de la mañana del miércoles.

La gente salió de sus casas y se encontró con callejones llenos de montones de escombros y coches aplastados o calcinados. Los comerciantes y las excavadoras empezaron a retirar los escombros.

Muchas zonas del campo de refugiados y algunas partes de la ciudad adyacente de Cisjordania se quedaron temporalmente sin electricidad ni agua debido a los daños en las infraestructuras.

Durante los enfrentamientos se produjeron múltiples choques entre las IDF y hombres armados palestinos, las tropas israelíes también fueron blanco de artefactos explosivos improvisados y las IDF llevaron a cabo ataques con drones contra diversos objetivos.

El alcalde de Yenín, Nidal Al-Obeidi, dijo que unos 4.000 palestinos, casi un tercio del campamento, habían huido para quedarse con familiares o en refugios.

Los residentes que regresaron describieron la devastación que habían encontrado, con carreteras destrozadas y edificios reducidos a escombros durante los combates.

Vehículos militares fortificados habían excavado partes de algunas calles en zonas donde había información que apuntaba a posibles artefactos explosivos improvisados, como lección de un artefacto explosivo improvisado que estalló hace unas semanas cerca de la ciudad al paso de un vehículo de las IDF, hiriendo a ocho soldados.

Varios atentados contra israelíes en los últimos años han sido perpetrados por palestinos de los alrededores de Yenín, y los observadores afirman que la Autoridad Palestina tiene poco control sobre el terreno.

La operación se ha centrado en un brazo local del grupo terrorista palestino Yihad Islámica conocido como Batallón de Yenín, así como en otros grupos armados más pequeños de la ciudad y el campo de refugiados.

El ejército afirmó haber infligido graves daños a los grupos terroristas en la operación de dos días, que incluyó una serie de ataques aéreos y cientos de tropas terrestres.

Pero no estaba claro si tendría algún efecto duradero tras casi un año y medio de aumento de la violencia en Cisjordania.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu indicó el martes que no se trataba de una operación aislada.

Un soldado israelí, el sargento de primera clase David Yehuda Yitzhak, de la unidad de comandos de élite Egoz, murió por disparos mientras aseguraba el inicio de la retirada militar del campo de refugiados el martes por la noche. El ejército estaba investigando si su muerte fue consecuencia del llamado «fuego amigo».

El número de palestinos muertos durante la operación seguía sin estar claro.

Las autoridades sanitarias palestinas afirmaron que 13 personas murieron y al menos otras 100 resultaron heridas, 20 de ellas en estado grave, durante los ataques aéreos israelíes y los enfrentamientos con las fuerzas israelíes.

El portavoz de las IDF, Daniel Hagari, declaró que las fuerzas israelíes habían matado al menos a 18 palestinos armados.

Según las IDF, todos los palestinos muertos participaban en los combates, pero entre los heridos había algunos no combatientes.

El norte de Cisjordania, y especialmente la ciudad de Yenín y sus alrededores, ha sido considerado durante mucho tiempo por las IDF como un foco de terrorismo, destacado por una serie de atentados a principios de 2022, muchos de los cuales fueron perpetrados por residentes de la zona.

Según las IDF, desde el año pasado, unos 50 ataques a tiros fueron llevados a cabo por residentes de la zona, y 19 palestinos buscados escaparon a Yenín para refugiarse de las fuerzas israelíes.

Las tensiones entre israelíes y palestinos han sido elevadas en toda Cisjordania durante el último año y medio, con incursiones militares casi diarias, en medio de una serie de mortíferos atentados terroristas palestinos.

Desde principios de año, los atentados palestinos en Israel y Cisjordania han causado 24 muertos.

Según un recuento de The Times of Israel, 147 palestinos de Cisjordania han muerto durante ese tiempo, la mayoría de ellos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o mientras perpetraban atentados, pero algunos eran civiles no implicados y otros murieron en circunstancias poco claras.