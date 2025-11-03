Padres del asesinado rehén israelí Omer Neutra tras la devolución de su cuerpo: «Por fin está en casa»

Itongadol/Agencia AJN.- Los padres del capitán Omer Maxim Neutra expresaron alivio tras la devolución anoche del cuerpo de su hijo a Israel por parte de la organización terrorista palestina Hamás, pero afirmaron que su lucha no ha terminado.

«Durante 758 días vivimos entre la esperanza y la angustia. Hoy, esa larga pesadilla termina al saber que Omer por fin está en casa. Podemos comenzar el proceso para llevar a Omer a su última morada en la tierra que amó y por la que luchó», dijo Orna en inglés.

Reconocieron el alivio que sienten junto al dolor por su pérdida y recordaron a su hijo, quien murió combatiendo a Hamás el 7 de Octubre y su cuerpo fue llevado a Gaza, como un líder y una buena persona que veía lo mejor en los demás.

“Amaba la vida y la vivió al máximo”, dijo Orna.

Afirmaron que su hijo creía en un propósito y como hijo de israelíes nacido en los Estados Unidos, que llegó como soldado solitario para alistarse en las FDI, se veía como un puente entre Israel y el mundo judío.

“Comprendía que nuestro pueblo es uno, en Israel y la Diáspora, y que la fortaleza de Israel depende de esa conexión”, dijo Ronen.

Ambos les agradecieron al presidente estadounidense Donald Trump, el enviado especial Steve Witkoff, Jared Kushner y sus equipos por haber rescatado con vida a 20 rehenes y recuperado hasta el momento 20 cuerpos para su sepultura.

Les agradecieron a los soldados, las unidades de inteligencia y “todos aquellos que nunca cesaron en la búsqueda”.

“Casi dos años de encuentros por la unidad en la Plaza (de los Rehenes), de fe, de esperanza, de un llamado al Pueblo de Israel a permanecer unido transformaron un dolor inmenso en significado y crearon un espacio de verdadera unión”, expresaron.

También señalaron que el regreso de su hijo a casa marca el fin de la larga guerra de la familia, pero que continuarán luchando hasta que todos los rehenes estén en casa y “todas las familias puedan encontrar el consuelo que nosotros apenas empezamos a sentir”.