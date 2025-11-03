Netanyahu reafirma que no habrá paso seguro para terroristas de Hamás sin desarme

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no bloquearán un eventual acuerdo que permita a terroristas de Hamás trasladarse desde la zona de amortiguamiento en el lado israelí de la Línea Amarilla hacia áreas de la Franja bajo control del grupo, informó The Jerusalem Post.

La medida se analiza luego de reportes que indican que Israel evalúa permitir que unos 200 miembros de Hamás, actualmente dentro del sector israelí de la Línea Amarilla en Gaza, regresen a Rafah si entregan sus armas y se desarman por completo.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que “no habrá paso seguro para terroristas de Hamás sin una promesa clara de desarme”. En el comunicado, el gobierno reafirmó la postura del mandatario de avanzar en la “desmilitarización total de la Franja y la eliminación de las amenazas terroristas contra nuestras fuerzas”.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, exigió a Netanyahu impedir cualquier acuerdo de este tipo, reclamando que todos los terroristas de Hamás presentes en el lado israelí de la Línea Amarilla sean “eliminados o encarcelados”. “Esta es una oportunidad para destruir o arrestar a los terroristas, no para liberarlos bajo condiciones ridículas”, afirmó su oficina.

En la misma línea, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, calificó la posible iniciativa como “una locura total” y pidió al primer ministro detenerla de inmediato.

La familia del sargento mayor (res.) Yona “Efi” Efraim Feldbaum, asesinado por fuego de francotiradores de Hamás en Rafah el 28 de octubre, también rechazó con fuerza la idea. “Es impensable permitir que los asesinos de nuestros mejores hijos queden libres. Efi no murió en vano”, expresaron en un comunicado.

“Llamamos a Netanyahu y al ministro de Defensa Israel Katz a detener esta vergüenza y a ordenar la destrucción de los terroristas cercados”, agregaron, subrayando que “el mínimo exigido por el pueblo de Israel” es la eliminación de los combatientes de Hamás, no su liberación.

Según fuentes militares citadas por el Jerusalem Post, existen discrepancias dentro del Estado Mayor respecto a qué tan agresiva debe ser la política hacia Hamás, en particular sobre cuándo escalar o concluir las operaciones. Estas diferencias, señalan, probablemente continuarán influyendo en las posturas internas.

De acuerdo con la legislación israelí, la decisión sobre permitir o no el paso de los terroristas recae en el liderazgo político, debido a sus posibles implicaciones diplomáticas, especialmente en la relación con Washington.

Hamás exige inmunidad temporal

El grupo terrorista, por su parte, habría solicitado a través de mediadores inmunidad temporal para los combatientes atrincherados en túneles de Rafah, con el fin de trasladarse hacia zonas dentro de la Línea Amarilla, informó una fuente al Jerusalem Post.

El pedido de Hamás sugiere que aún mantiene efectivos ocultos en túneles en algunas partes de Gaza, lo que constituiría una violación del acuerdo de alto el fuego vigente.

Desde la entrada en vigor del cese al fuego, al menos tres soldados israelíes han muerto en Rafah. El mayor Yaniv Kula y el sargento Itay Yavetz fueron abatidos el 19 de octubre cuando Hamás rompió el alto el fuego disparando misiles antitanque y fuego de ametralladora.

El sargento mayor (res.) Yona “Efi” Efraim Feldbaum fue asesinado el 28 de octubre por francotiradores del grupo.

Mientras tanto, Hamás aseguró que logrará un “salvoconducto seguro” para sus hombres dentro de la zona de amortiguamiento, calificándolo como “una victoria histórica que quedará registrada en los anales del orgullo y la gloria”.