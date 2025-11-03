Israel elimina a dos terroristas de Hezbollah con ataques aéreos en el sur del Líbano

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que esta mañana eliminaron a dos terroristas de Hezbollah con ataques aéreos en el sur del Líbano con menos de una hora de diferencia.

El primer ataque, en la zona de Nabatieh, el Comando Norte, con apoyo de la Fuerza Aérea, acabó con la vida de Muhammad Ali Hadid, quien era comandante de la Fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbollah.

«El terrorista perpetró numerosos ataques contra el Estado de Israel y, recientemente, continuó intentando restablecer las infraestructuras terroristas de Hezbollah», afirmaron las FDI.

El segundo ataque, en Ayta ash-Shab, la División 91, con apoyo de la Fuerza Aérea, eliminó a un terrorista que realizaba labores de vigilancia de las tropas israelíes, según el Ejército.

«Se lo observó intentando obtener información de inteligencia sobre las fuerzas de las FDI en la región», precisó.

«Las acciones de los terroristas constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano. Las FDI continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel», cerró el comunicado.

El fin de semana, The Wall Street Journal citó fuentes que señalaron que Hezbollah comenzó a reconstruir su arsenal de armas y rearmar sus filas, en una medida que desafía las condiciones del acuerdo de alto el fuego e incrementa las posibilidades de que vuelva a estallar el conflicto con Israel.

El diario añadió que información de inteligencia indica que Hezbollah renueva su arsenal de misiles, armas antitanque y de artillería, y explicó que parte del armamento llega de puertos marítimos y rutas de contrabando desde Siria.

La fuente señaló que Hezbollah también fabrica armas.

El medio señaló que Israel «comienza a perder la paciencia» por la actividad de Hezbollah, lo que incrementa la posibilidad de una nueva escalada.

Ello después de que la Autoridad de Radiodifusión Israelí informara el viernes que el Estado hebreo examina escalar su actividad militar en el Líbano en respuesta a los «esfuerzos de Hezbollah para fortalecer sus capacidades».