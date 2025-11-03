Informe: EE. UU. presiona a Israel para permitir el paso seguro de 200 combatientes de Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- Estados Unidos está presionando a Israel para que autorice el paso seguro de unos 200 combatientes de Hamás que, según informes, se encuentran refugiados en túneles bajo zonas controladas por las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Gaza, informó el canal 12 israelí.

La iniciativa —que Washington habría impulsado como condición para avanzar hacia la siguiente etapa del marco de alto el fuego vinculado al plan de 20 puntos promovido por la administración Trump— propone que esos combatientes puedan retirarse a áreas bajo control de Hamás siempre que entreguen sus armas y se desarmen.

Fuentes mediáticas señalaron que la propuesta busca facilitar la transición al siguiente tramo del acuerdo de tregua, aunque no ofrecieron detalles sobre garantías, supervisión o plazos operativos.

No obstante, el primer ministro Benjamin Netanyahu, a través de una fuente oficial citada por la prensa, rechazó la versión: “El primer ministro no autoriza el paso seguro de 200 terroristas de Hamás”, dijo el comunicado, reiterando la postura gubernamental de avanzar hacia la desmilitarización de la Franja de Gaza y de neutralizar amenazas contra las tropas.

Según estimaciones israelíes citadas por los medios, alrededor de 200 milicianos permanecerían en complejos de túneles bajo sectores que ahora están bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que complicaría su salida sin ser detectados por las tropas desplegadas en superficie.

El informe revive el debate entre consideraciones diplomáticas —y las exigencias de mediadores internacionales para consolidar la tregua— y las presiones internas por no conceder salidas que puedan ser percibidas como un alivio o recompensa para quienes atacaron a civiles y soldados.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre un acuerdo ni sobre medidas concretas que habiliten el traslado; la decisión final, indican fuentes políticas, corresponderá al liderazgo israelí, que deberá ponderar las implicancias militares y diplomáticas del paso.