Inicio MEDIO ORIENTE Informe: EE. UU. presiona a Israel para permitir el paso seguro de 200 combatientes de Hamás

Informe: EE. UU. presiona a Israel para permitir el paso seguro de 200 combatientes de Hamás

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Estados Unidos está presionando a Israel para que autorice el paso seguro de unos 200 combatientes de Hamás que, según informes, se encuentran refugiados en túneles bajo zonas controladas por las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Gaza, informó el canal 12 israelí.

La iniciativa —que Washington habría impulsado como condición para avanzar hacia la siguiente etapa del marco de alto el fuego vinculado al plan de 20 puntos promovido por la administración Trump— propone que esos combatientes puedan retirarse a áreas bajo control de Hamás siempre que entreguen sus armas y se desarmen.

Fuentes mediáticas señalaron que la propuesta busca facilitar la transición al siguiente tramo del acuerdo de tregua, aunque no ofrecieron detalles sobre garantías, supervisión o plazos operativos.

Hamas seeks to keep weapons – Israel sends warning

No obstante, el primer ministro Benjamin Netanyahu, a través de una fuente oficial citada por la prensa, rechazó la versión: “El primer ministro no autoriza el paso seguro de 200 terroristas de Hamás”, dijo el comunicado, reiterando la postura gubernamental de avanzar hacia la desmilitarización de la Franja de Gaza y de neutralizar amenazas contra las tropas.

Según estimaciones israelíes citadas por los medios, alrededor de 200 milicianos permanecerían en complejos de túneles bajo sectores que ahora están bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que complicaría su salida sin ser detectados por las tropas desplegadas en superficie.

El informe revive el debate entre consideraciones diplomáticas —y las exigencias de mediadores internacionales para consolidar la tregua— y las presiones internas por no conceder salidas que puedan ser percibidas como un alivio o recompensa para quienes atacaron a civiles y soldados.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre un acuerdo ni sobre medidas concretas que habiliten el traslado; la decisión final, indican fuentes políticas, corresponderá al liderazgo israelí, que deberá ponderar las implicancias militares y diplomáticas del paso.

También te puede interesar

Israel elimina a dos terroristas de Hezbollah con...

Turquía afirma que aún se define la composición...

Reporte: el arsenal militar turco contiene alrededor de...

Irak: cuatro sirios arrestados acusados ​​de “espiar para...

Mediador palestino-estadounidense afirmó que Hamás estaría dispuesto a...

La madre de Oz Daniel, cuyo cuerpo fue...

Erdogan: “Es esencial que las naciones musulmanas desempeñen...

Irán. Presidente: «Reconstruiremos con mayor fuerza» las instalaciones...

Hamas afirma haber hallado los restos de tres...

Israel se prepara para la posible devolución de...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más